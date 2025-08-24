Ricky Martin hará historia en la próxima edición de los premios VMA de MTV al ser el primer artista galardonado con el Latin Icon Award.

El cantante puertorriqueño regresa al escenario de los VMAs veintiséis años después de convertirse en el primer artista latino en llevarse el premio a Mejor Video Pop y en el más galardonado de la noche, llevándose a casa cinco premios.

En 1999, Martin interpretó Livin’ la Vida Loca en el escenario de los MTV Video Music Awards. La canción había sido nominada a Video del Año, marcando la primera vez que un artista latino recibía una nominación en esta categoría. Aunque los detalles de su actuación se mantienen en secreto, es seguro suponer que interpretará un popurrí de sus grandes éxitos.

Nacido en San Juan, Martin comenzó a aparecer en comerciales de televisión a los nueve años e inició su carrera musical como miembro de la boy band puertorriqueña Menudo.

En las últimas dos décadas, Martin se ha consolidado como uno de los artistas latinos más relevantes en el escenario internacional.

Además de encabezar las listas, Martin ha recibido numerosos y prestigiosos reconocimientos, entre ellos dos premios Grammy, cinco Latin Grammy, nueve Billboard Latin Music Awards y 14 Premios Lo Nuestro, entre otros.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 7 de septiembre en Nueva York, a partir de las 8 p. m. ET/5 p. m. PT. Lady Gaga parte como favorita, ya que obtuvo el mayor número de nominaciones, con 12 en total. Detrás de ella figuran Bruno Mars con 11, Kendrick Lamar con 10, Sabrina Carpenter y Rosé con ocho cada uno, y Ariana Grande y The Weeknd con siete cada uno.