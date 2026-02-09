Tras meses de rumores sobre quién sustituiría a Joaquin Phoenix en la película de Todd Haynes, Pedro Pascal ha sido confirmado oficialmente como el protagonista.⁠

La historia de De Noche sigue el “inesperado romance” entre un policía y un profesor en el Los Ángeles de los años 30, “cuando la ciudad está dominada por la corrupción y el mundo se encuentra al borde de la guerra”. ⁠

El actor chileno-estadounidense, publicó un carrusel de imágenes celebrando la carrera del director de Carol, acompañado del texto: “De nada. #DeNoche #ToddHaynes @killer.films @mk2 #VivaMexico.” ⁠

La publicación generó rápidamente reacciones de otros artistas, incluida su amiga íntima Sarah Paulson y su hermana, Lux Pascal, quien escribió: “¡Estoy flipando!”

Todd Haynes anunció el proyecto durante una entrevista con IndieWire en mayo de 2023, revelando que desarrolló el guion junto a Phoenix “basado en algunas ideas y reflexiones que él me propuso”.

“Básicamente escribimos con él como coautor de la historia. Jon Raymond, Joaquin y yo compartimos el crédito de la historia. Y esperamos comenzar a rodar a principios del próximo año. Es una historia de amor gay ambientada en el Los Ángeles de los años 30”, añadió.

Un año después se reveló que Danny Ramírez, estrella de Top Gun: Maverick, se unía al proyecto como el interés amoroso de Phoenix.

Aunque todo parecía estar listo para que la película de Haynes avanzara, la producción se topó con un obstáculo inesperado en agosto de 2024: la repentina salida de Phoenix cinco días antes del inicio del rodaje.

Según Variety, una fuente alegó que el actor de Joker se echó atrás por las explícitas escenas sexuales de la película.

Por el momento, la fecha de estreno y los detalles adicionales de la trama se mantienen en secreto.

Mantente atento para más información sobre De Noche.