Pedro Pascal podría ser el protagonista de la próxima película gay de Todd Haynes

El proyecto que iba a ser protagonizado por Joaquin Phoenix está siendo rescatado y podría contar con Pedro Pascal.

Todd Haynes (Carol) anunció la película durante una entrevista con IndieWire en mayo de 2023, revelando que desarrolló el guion junto a Phoenix “basado en algunas ideas y reflexiones que él me propuso”.

“Básicamente escribimos con él como coautor de la historia. Jon Raymond, Joaquin y yo compartimos el crédito de la historia. Y esperamos comenzar a rodar a principios del próximo año. Es una historia de amor gay ambientada en el Los Ángeles de los años 30”, añadió.

Un año después se reveló que Danny Ramírez, estrella de Top Gun: Maverick, se unía al proyecto como el interés amoroso de Phoenix.

Aunque todo parecía estar listo para que la película de Haynes avanzara, la producción se topó con un obstáculo inesperado en agosto de 2024: la repentina salida de Phoenix cinco días antes del inicio del rodaje.

Según Variety, una fuente alegó que el actor de Joker se echó atrás por las explícitas escenas sexuales de la película.

Durante el último año, el proyecto permaneció en un limbo de desarrollo, sin señales de ver la luz… hasta ahora.

El 27 de agosto, Deadline informó que la película, ahora titulada De Noche, está lista para revivir, con Pascal como posible compañero de reparto de Ramírez en el rol coprotagonista.

Fuentes también aseguraron al medio que la producción en Guadalajara, México, comenzará tentativamente a principios del próximo año, con gran parte del calendario adaptado a la apretada agenda de la estrella de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.

Por el momento, la fecha de estreno y los detalles adicionales de la trama se mantienen en secreto.

La noticia llega unos meses después de que Haynes rompiera el silencio sobre la salida de Phoenix.

Durante su participación en el Festival de Cine de Marrakech, el 6 de diciembre, el director de Lejos del cielo declaró: “Lo que ocurrió este verano fue duro.”

Si bien evitó compartir más detalles sobre la salida de Phoenix, predijo sin darse cuenta la resurrección de la película, al añadir: “Pero la propia película y el propio guion podrían resucitar algún día en una forma diferente.”

El supuesto papel de Pascal en De Noche llega en un momento especialmente ocupado de su carrera. En 2025, protagonizó una serie de películas y series de televisión, entre ellas la segunda temporada de The Last of Us, Materialistas, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos y Eddington, que también contó con Phoenix.

Asimismo, está previsto que encabece las próximas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, retomando su papel de Reed Richards.

Mantente atento para más información sobre De Noche.