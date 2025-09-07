Pedro Pascal ha echado leña al fuego de los rumores sobre su posible participación en De Noche.

El 27 de agosto, Deadline informó que la película gay de Todd Haynes, previamente descartada, estaba siendo resucitada, con el actor de The Last of Us supuestamente en negociaciones para protagonizar la cinta.

Fuentes también señalaron al medio que la producción en Guadalajara, México, comenzaría tentativamente a inicios del próximo año, con gran parte del calendario adaptado a la apretada agenda de Pascal.

El año pasado, De Noche quedó en un limbo de producción después de que su anterior protagonista, Joaquin Phoenix, abandonara abruptamente el proyecto cinco días antes del inicio del rodaje.

Desde que se anunció la resurrección de De Noche, Pascal había evitado pronunciarse sobre los rumores de su fichaje.

Sin embargo, eso pareció cambiar el 4 de septiembre, cuando Danny Ramírez, el otro actor confirmado en la película, compartió una foto junto al protagonista de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.

Aunque la imagen podría no significar nada, simplemente dos compañeros de Avengers: Doomsday pasando el rato, no ha impedido que los fans expresen su entusiasmo por la posibilidad de ver a ambos encabezando la nueva película de Haynes.

Un usuario de X/Twitter escribió: “Que Dios proteja a esa película de todo mal que pueda hacer que se cancele.”

Otro entusiasta de Pedro Pascal y Danny Ramírez comentó: “Solo pido, por favor, que la película termine con ellos casados y felices.”

Hasta el momento, Pascal no ha confirmado su participación en la esperada película.

Este reciente giro llega dos años después de que Haynes anunciara por primera vez que estaba trabajando en De Noche.

En una entrevista con IndieWire en mayo de 2023, el director de Secretos de un escándalo reveló que desarrolló el guion junto a Phoenix, “basado en algunas ideas y reflexiones” que este le había propuesto.

“Básicamente escribimos con él como coautor de la historia. Jon Raymond, Joaquin y yo compartimos el crédito de la historia. Y esperamos comenzar a rodar a principios del próximo año. Es una historia de amor gay ambientada en el Los Ángeles de los años 30”, añadió.

Un año después, Danny Ramírez, estrella de Top Gun: Maverick, se unió a la película como el interés amoroso de Phoenix, y Deadline describió a sus personajes como “amantes intensos” que emprenden un viaje de California a México.

Sin embargo, en agosto de 2024 se informó que la estrella de HER había “abandonado el rodaje” en julio, y una fuente afirmó que tuvo “dudas de último momento” por las escenas sexuales explícitas de la película.

Cuando se le preguntó por su salida en el Festival de Venecia del año pasado, Phoenix declaró a los periodistas: “Si hablo [sobre los motivos], solo estaría compartiendo mi opinión desde mi perspectiva, y los otros creativos no están aquí para dar la suya, así que no me parece que eso fuera lo correcto.

No estoy seguro de que eso fuera útil. Así que no creo que lo haga.”

Mantente atento para más información sobre De Noche.