Lux Pascal: “Trabajé muy duro para convertirme en la actriz que soy.”

Actualmente promocionando su primer gran trabajo como protagonista, la actriz chilena habló sobre las dificultades que enfrentó para llegar hasta este momento.

Miss Carbón se estrenará en los cines el 12 de junio. La película, dirigida por Agustina Macri, cuenta la historia de la primera mujer minera en una región de Argentina donde las mujeres tenían prohibido trabajar en las minas.

En una entrevista con la edición española de la revista Vogue, Lux Pascal reveló que participar en el proyecto fue “la mejor decisión que podía haber tomado”.

La actriz eligió una película independiente, rodada en español, para volver a actuar profesionalmente tras graduarse en Juilliard, la escuela de interpretación más prestigiosa del mundo, situada en Nueva York. “Trabajé muy duro para convertirme en la actriz que soy hoy. No paro de trabajar de manera constante, aunque no sea algo que la gente tenga que ver necesariamente”, afirma. “Es difícil imaginar la cantidad de audiciones que he hecho y de las que no he vuelto a escuchar nada de vuelta. Me sorprende el volumen de texto que me he tenido que aprender para nada”.

Aunque es más conocida por ser la hermana del actor Pedro Pascal, Lux ya lleva más de una década trabajando en producciones chilenas y estadounidenses. La actriz explicó que cuando le presentaron el proyecto, estaba enfocada en su graduación, pero terminó aceptando gracias a la insistencia de la directora. “Me encantó la historia y el equipo, pero también fui asesorada por mis representantes. Lo abordé con cautela, pero sabía que era una buena decisión. Tras las pruebas de vestuario y dos días de rodaje, me di cuenta de que era la mejor que podía haber tomado”.

Miss Carbón es una coproducción hispano-argentina que narra la historia real de Carlita Antonella Rodríguez, la primera mujer en conseguir trabajar en una mina en la cuenca carbonífera de Río Turbio.

“Carlita y yo nos encontramos justo antes de empezar a grabar la película. No fue una decisión tan consciente. Si la hubiese conocido antes, me habría inspirado un poco más en cómo es. Su historia se dio a conocer, aunque ella no ha llevado una vida pública”, contó Lux en la misma entrevista. “La primera vez que coincidimos, vi algo en sus ojos, en su personalidad y en cómo se acercaba al mundo, que me hizo entender perfectamente su historia. Me pareció impresionante la luz que desprendía. Es la bondad personificada y un alma pura. Su integridad se mantiene intacta a pesar de todo lo que ha vivido, y eso me parece brutalmente inesperado, casi un milagro”.

La película llega en un momento clave para la historia de los derechos de la comunidad LGTBIQA+, especialmente de las personas trans, que ven sus derechos amenazados ante el ascenso de políticos de extrema derecha.

El largometraje recuerda también el momento histórico en que se firmó la Ley de Identidad de Género en Argentina, en 2012. Miss Carbón cobra especial relevancia en el contexto del gobierno de Javier Milei, actual presidente argentino, que, nada más llegar a la Casa Rosada, modificó la norma para impedir el acceso de personas menores de 18 años a la atención de afirmación de género y limitó el alojamiento de personas privadas de libertad de acuerdo con su identidad. “El otro día vi un reel en Instagram que hablaba de esa necesidad de algunos de despreciar la humanidad de otros para sentirse mejor. Lamentablemente, en el sistema en el que vivimos, en este profundo capitalismo en el que estamos insertados, hay una cultura que se basa en comernos entre nosotros para existir”, declaró Pascal. “Se me ocurre que, a lo mejor, podríamos no ser tan terriblemente capitalistas y aceptar que mi humanidad no restringe la de ninguna otra persona”.

Miss Carbón se estrenará en España el 12 de junio. Su llegada a Argentina, Chile y otros países de América Latina aún no ha sido confirmada.

En julio de 2024, Netflix anunció un fuerte compromiso con la industria audiovisual argentina al informar que estaba desarrollando nuevas series y películas en el país, además de incorporar a su catálogo varias producciones locales tras su estreno en cines, entre ellas Miss Carbón. Sin embargo, la fecha de lanzamiento en la plataforma de streaming aún no ha sido revelada.

Mira el tráiler completo a continuación: