La cantante brasileña que hizo historia al convertirse en la primera artista trans en ganar un Grammy vuelve a marcar un hito al recibir siete nominaciones en los premios más importantes de la música.

La Academia Latina de la Grabación divulgó este miércoles (17) la lista de nominados al Grammy Latino de este año.

Liniker destacó con nada más y nada menos que siete nominaciones, incluidas tres de las principales categorías de la premiación: Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

La artista oriunda de Araraquara, en São Paulo, atraviesa una racha de éxitos tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Caju, que llegó a las plataformas de streaming en agosto del año pasado y obtuvo el premio a Álbum del Año en el Premio Multishow da Música Brasileira, uno de los más importantes del país.

La cantante ha sido nominada en un total de siete categorías: Grabación del Año (Ao Teu Lado), Álbum del Año (Caju), Canción del Año (Veludo Marrom), Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa (Caju), Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa (Caju), Mejor Canción en Lengua Portuguesa (Veludo Marrom) y Mejor Álbum de Ingeniería de Grabación (Caju).

Los ganadores se anunciarán durante una ceremonia en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, el 13 de noviembre, con transmisión en vivo a partir de las 20:00 horas.

En 2022, Liniker hizo historia al ganar el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Popular Brasileña por Indigo Borboleta Anil, convirtiéndose en la primera mujer trans en recibir un gramófono de oro.

“Yo soy una cantante, compositora y actriz brasileña. Hoy algo histórico acontece en la historia de mi país: es la primera vez que una artista transgénero gana un Grammy”, declaró durante la ceremonia de entrega de premios celebrada en Las Vegas.