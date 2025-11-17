La cantante brasileña se llevó a casa tres gramófonos en la última edición de los premios que celebran la música latina.

Liniker, quien hizo historia al convertirse en la primera artista trans en ganar un Grammy, vuelve a marcar un hito en esta edición al ganar tres de las siete categorías en las que fue nominada.

La artista se llevó el premio al Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa (Caju), el premio a la Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa (Caju) y el premio a la Mejor Canción en Lengua Portuguesa (Veludo Marrom).

En sus redes sociales, Liniker agradeció el reconocimiento y el apoyo de sus fans diciendo: “Esa victoria viene de un país continental, rico en cultura, rico en belleza, confuso y retrógrado en su política, regido por señales rojas que bloquean, en medio del camino de la vida, muchas existencias parecidas a la mía”.

La ceremonia de entrega de la 26.ª edición de los Latin Grammy tuvo lugar el pasado 13 de noviembre en Las Vegas. Liniker fue una de las performers de la gala, ya que había sido nominada en tres de las categorías principales del premio: Grabación del Año (Ao Teu Lado), Álbum del Año (Caju) y Canción del Año (Veludo Marrom).

Su presentación fue uno de los momentos destacados de la noche. Liniker interpretó la canción ‘Negona dos Olhos Terríveis’, de su galardonado álbum Caju.

En 2022, Liniker hizo historia al ganar el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Popular Brasileña por Indigo Borboleta Anil, convirtiéndose en la primera mujer trans en recibir un gramófono de oro.

“Yo soy una cantante, compositora y actriz brasileña. Hoy algo histórico acontece en la historia de mi país: es la primera vez que una artista transgénero gana un Grammy”, declaró durante la ceremonia de entrega de premios celebrada en Las Vegas.