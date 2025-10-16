La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 13 de noviembre en Las Vegas.

La Academia Latina de la Grabación anunció el primer grupo de artistas que actuarán en la 26ª edición de la gala.

La lista incluye a Aitana, Gloria Estefan, DannyLux, Pepe Aguilar, Iván Cornejo, Kakalo, Carín León, Morat y Los Tigres del Norte.

Liniker es una de las artistas confirmadas en este primer grupo y vuelve a hacer historia en los Latin Grammy. La cantante brasileña, que se convirtió en la primera artista trans en ganar un Grammy, marca un nuevo hito al recibir siete nominaciones en esta edición del galardón.

Originaria de Araraquara, en São Paulo, la artista atraviesa una racha de éxitos tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Caju, que llegó a las plataformas de streaming en agosto del año pasado y obtuvo el premio a Álbum del Año en el Premio Multishow da Música Brasileira, uno de los más importantes del país.

La cantante ha sido nominada en un total de siete categorías, tres de ellas en categorías principales: Grabación del Año (Ao Teu Lado), Álbum del Año (Caju), Canción del Año (Veludo Marrom), Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa (Caju), Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa (Caju), Mejor Canción en Lengua Portuguesa (Veludo Marrom) y Mejor Álbum de Ingeniería de Grabación (Caju).

Liniker es la primera artista brasileña en lograr tres nominaciones en las categorías principales del premio.

La 26ª Entrega Anual del Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre a partir de las 8 p.m. En la ocasión, Raphael también actuará. El cantante español recibirá el galardón como Persona del Año 2025 en reconocimiento a sus más de seis décadas de trayectoria como intérprete y artista multifacético, consolidándose como un verdadero embajador de la música latina en el mundo.