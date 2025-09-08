Julia Garner confirma que el biopic de Madonna sigue en marcha

Durante una reciente entrevista, la actriz confirmó que el proyecto sigue en pie y que será la encargada de interpretar a la Reina del Pop.

Julia Garner, actualmente promocionando la película Weapons, habló del biopic de Madonna, un proyecto que, tras varios años de rumores, parecía haber quedado archivado.

En una entrevista con la revista W, la actriz afirmó que la película sigue en marcha y que se pondrá en la piel de Madonna: “No puedo decir mucho al respecto, pero sí, es un trabajo en progreso”, aseguró la intérprete a la publicación.

La artista también compartió cuáles son sus canciones favoritas de Madonna: “Me encantan tantas. Amo básicamente todo de Madonna. Creo que ‘Borderline’ es probablemente mi favorita. También amo ‘Papa Don’t Preach’, amo ‘Burning Up’, amo Confessions on a Dance Floor. Crecí con ese álbum. Obviamente ‘Vogue’ y ‘Ray of Light’”, señaló.

Anteriormente, en una entrevista con el pódcast SmartLess, Garner aseguró que la audición fue bastante rigurosa, ya que además de cantar tuvo que demostrar que podía bailar.

“Básicamente tenía que convencerla de que podía bailar y cantar. Ensayé pensando: ‘¿Qué haría Madonna?’ Y la respuesta fue: convencerte de que merece estar en esa sala. Así que me adueñé del momento y fue como: ‘Puedes aceptarlo o dejarlo, pero si me dejas ir, eso ya es tu decisión’”, relató.

Los rumores de una película sobre la vida de la Reina del Pop llevan tiempo circulando entre sus seguidores. En 2022, la propia artista declaró que estaba detrás del proyecto: “Nadie va a contar mi historia, solo yo”, afirmó en aquella ocasión.

Madonna estaba a cargo tanto del guion como de la dirección, y Universal Studios sería la productora de la cinta. Sin embargo, en enero de 2023 se anunció que la cantante cancelaba el proyecto para centrarse en su gira The Celebration Tour, cuyo cierre fue el multitudinario concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro.

Esta no sería la primera vez que Madonna dirige una película: en 2018 co-dirigió Taking Flight y en 2011 Wallis y Eduardo: El romance del siglo.

Aunque aún no se han revelado detalles del guion ni qué etapa de la vida de la cantante será retratada, Madonna adelantó en una entrevista que la música será la gran protagonista: “El enfoque de esta película siempre va a ser la música. La música me ha mantenido en pie y el arte me ha mantenido con vida”, reveló.

Mantente atento para más novedades sobre la película de Madonna.