HBO Max estrenará una serie sobre la crisis del VIH en Brasil

Las Máscaras de Oxígeno No Caerán Automáticamente se estrenará en la plataforma de streaming el 31 de agosto.

La serie brasileña, ambientada en los años 80 y basada en hechos reales, cuenta la historia de un grupo de tripulantes de cabina que contrabandearon AZT, el único medicamento disponible entonces para frenar el avance del VIH.

HBO Max ha lanzado el tráiler de la producción protagonizada por Johnny Massaro, Ícaro Silva y Bruna Linzmeyer.

El AZT, que era la única salida para quienes fueran diagnosticados con VIH en estado avanzado, aún no estaba autorizado para la venta en Brasil. Massaro y Linzmeyer interpretan a comisarios de vuelo que forman parte de la misión, mientras que Silva da vida a Raul, un hombre que trabaja en un club nocturno que acoge a víctimas de la enfermedad.

Inspirada en hechos reales, la trama sigue a un grupo de tripulantes de cabina en la década de 1980 que, ante la ineficacia del gobierno brasileño para combatir la epidemia del sida, comienza a contrabandear AZT, el único medicamento disponible en ese momento para frenar el avance del virus. La serie retrata la urgencia, la desesperación y la solidaridad que marcaron la lucha contra la enfermedad, mientras los protagonistas arriesgan todo para garantizar el acceso al tratamiento.

Completan el reparto Eli Ferreira, Igor Fernandez, Hermila Guedes, Julio Machado, Carla Ribas, Rita Assemany, Kika Sena, César Augusto, Verônica Valenttino, entre otros.

Con cinco episodios, la serie cuenta con la dirección general de Marcelo Gomes y la dirección de los capítulos de Carol Minêm, a partir de un guion de Patricia Corso y Leonardo Moreira.

Mira el tráiler a continuación: