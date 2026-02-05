El cantante puertorriqueño Ricky Martin felicitó a Bad Bunny tras alzarse con el premio a Álbum del Año en los Grammy.

En una carta abierta publicada en el portal puertorriqueño El Nuevo Día, Martin aseguró que el triunfo de Bad Bunny no es solo una victoria personal, sino también un logro colectivo para toda la comunidad latina.

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammy, uno de ellos el de Álbum del Año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo”, arranca el texto, titulado Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos. “No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, continúa.

“Sé lo que significa llegar sin soltar de dónde vienes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que has alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”, añade. “Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”.

Bad Bunny hizo historia en la última edición de los Grammy al convertirse en el primer artista en ganar el premio a Álbum del Año con un trabajo íntegramente en español.

Además, se llevó el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana y la canción “EoO” fue reconocida como Mejor Interpretación de Música Global. Su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS pasó cuatro semanas en el número 1 del Billboard 200 y acumula ya 50 semanas al frente de la lista Top Latin Albums.

Martin, que en los años noventa también se convirtió en un icono global cantando en español con éxitos como ‘Livin’ La Vida Loca’, celebró que Bad Bunny no haya cedido a las presiones de la industria para “suavizar el español o esconder la identidad” con el objetivo de ampliar mercado.

Uno de los momentos que más destacó fue el discurso del artista en la gala. “Lo que más me tocó de verte allí en el escenario de los Grammys fue el silencio de toda la audiencia cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando señalaste un sistema que persigue y separa, hablaste desde un lugar que reconozco muy bien”, escribió, en referencia a unas palabras que se hicieron virales por su crítica a la actuación del ICE.

“Este logro es para una generación a la que le enseñaste que su identidad no se negocia y que el éxito no está reñido con la autenticidad”, concluye la carta. “Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”.

Este fin de semana, Bad Bunny volverá a hacer historia al convertirse en el primer artista que canta en español en actuar como cabeza de cartel del Super Bowl, el mayor evento deportivo de Estados Unidos.