Ciudad de México, Morelia, Pátzcuaro, Chihuahua, Mérida y Querétaro acogerán el evento, que proyectará tanto películas extranjeras como nacionales.

Hoy comienza la VIII edición del Festival Cinema Queer México, un evento itinerante que lleva historias LGTBIQA+ a varias ciudades del país a través del cine.

La programación del festival incluye cuatro largometrajes internacionales, siete largometrajes mexicanos, siete programas de cortometrajes de distintos territorios, cuatro talleres y diversas actividades complementarias.

Entre las películas mexicanas destaca Un mundo para mí, de Alejandro Zuno, que aborda la intersexualidad. En el panorama internacional, una de las novedades es Desalojo, de la canadiense Mathilde Capone, que narra la historia de Parthenais, una casa de la comunidad queer en Montreal cuyo destino se ve amenazado por la gentrificación.

El programa de cortometrajes está dividido por temáticas:

VIHVIR+ reúne historias de personas que viven con VIH para mirar más allá del estigma.

Resiliencia y familia elegida presenta relatos que desafían la heteronorma y encuentran fuerza en la familia elegida.

Amor y deseos retrata las relaciones sexoafectivas en la actualidad.

La fuga del género muestra identidades que se resisten a ser domesticadas por la heterocisnorma.

Seres performativos explora cómo los cuerpos disidentes se expresan en el mundo de las artes.

(Trans)versalidades queer ofrece un mapa emocional y político de las experiencias trans y no binarias.

La sección Nuestro cine MX propone una selección de narrativas queer que, desde distintas perspectivas, reflejan las realidades de los colectivos LGTBIQA+ en México. Estas películas estarán disponibles en la plataforma Nuestro cine MX del 25 al 31 de octubre.

Los talleres se llevarán a cabo en Ciudad de México, Querétaro, Morelia y Mérida. El primero, titulado “(Re)existir frente a la cámara: historia y apreciación del cine cuir en México”, traza un recorrido por el cine de las disidencias en el país. El segundo, “Del cine queer aesthetic woke y el cero woke”, se centra en analizar la representación de la diversidad en la pantalla.

Programación:

Ciudad de México

Miércoles, 3 sep

Cineteca Nacional Xoco

Trans Memoria – 19:00 h

Jueves, 4 sep

Auditorio Pablo González Casanova, UNAM

Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 15:00 h

Revuelta Queer House

Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 19:00 h

Viernes, 5 sep

Centro Cultural Xavier Villaurrutia

Programa de cortometrajes 6: (Trans)versalidades queer – 18:00 h

Cineteca Nacional de las Artes

Hombres íntegros – 19:00 h

Sábado, 6 sep

Casa del Lago, UNAM

Taller: (Re)existir frente a la cámara – 12:00 h

Desalojo – 15:00 h

Cineteca Nacional de las Artes

Un mundo para mí – 19:00 h

Odisea Cine-Café

Los demonios del amanecer – 19:00 h

Domingo, 7 sep

Casa del Lago, UNAM

El fin de las primeras veces – 13:00 h

Cineclub Micelio, Librería Amoxcalli

Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 19:00 h

Cineteca Nacional de las Artes

Mi tía Peque – 19:00 h

Lunes, 8 sep

Somos Voces

Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 18:30 h

Martes, 9 sep

Goethe-Institut Mexiko

El despertar de Nora – 12:00 h

Ninxs – 18:30 h

Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Oriente

Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 16:00 h

Miércoles, 10 sep

FARO Oriente

Programa de cortometrajes 4: La fuga del género – 16:00 h

Cinemanía

Si tienes miedo, ponte el corazón en la boca y sonríe – 18:00 h

Centro Cultural José Martí

La huella de unos labios – 19:00 h

Odisea Cine-Café

Un mundo para mí – 20:00 h

Jueves, 11 sep

Odisea Cine-Café

Programa de cortometrajes 3: Amor y deseos – 18:30 h

Cineclub Micelio, Librería U-Tópicas

Mi tía Peque – 19:00 h

Odisea Cine-Café

Ninxs – 19:00 h

Viernes, 12 sep

FARO Indios Verdes

Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 16:00 h

Cinemanía

El fin de las primeras veces – 19:00 h

Michoacán

Jueves, 18 sep

Aula Magna D, ENES UNAM

Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 12:00 h

Teatro José Rubén Romero

El fin de las primeras veces – 18:00 h

Viernes, 19 sep

Auditorio CADI, UMSNH

Si tienes miedo, ponte el corazón en la boca y sonríe – 12:00 h

Espacio Solaris

Taller: (Re)existir frente a la cámara – 12:00 h

Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 16:30 h

Centro Cultural Clavijero

Programa de cortometrajes 6: (Trans)versalidades queer – 19:00 h

Sábado, 20 sep

Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita (Pátzcuaro)

Un mundo para mí – 17:00 h

La Jacaranda Cultural (Pátzcuaro)

Programa de cortometrajes 3: Amor y deseos – 19:30 h

Domingo, 21 sep

Museo Casa Natal de Morelos

Programa de cortometrajes 4: La fuga del género – 16:00 h

Centro Cultural Clavijero

Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 17:30 h

Mi tía Peque – 19:00 h

Chihuahua

Jueves, 25 sep

Facultad de Artes, UACH

Programa de cortometrajes 3: Amor y deseos – 12:00 h

Cineteca Chihuahua, Plaza Cultural Los Laureles

Ninxs (Función de inauguración) – 18:00 h

Viernes, 26 sep

Facultad de Artes, UACH

Programa de cortometrajes 4: La fuga del género – 12:00 h

Cineteca Chihuahua, Plaza Cultural Los Laureles

La huella de unos labios – 17:00 h

Viernes, 26 sep – PRYCNS

Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 19:30 h

Sábado, 27 sep

Cineteca Chihuahua, Plaza Cultural Los Laureles

Los demonios del amanecer – 12:00 h

PRYCNS

Vihvir+ – 16:00 h

Performance + exposición Lesbi-Transfronterizo – 19:00 h

Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 20:00 h

Domingo, 28 sep

Cineteca Chihuahua, Plaza Cultural Los Laureles

Trans Memoria – 17:00 h

Programa de cortometrajes 6: (Trans)versalidades queer – 18:00 h

Mérida (Yucatán)

Jueves, 2 oct

Sala Mayamax, Gran Museo del Mundo Maya

Un mundo para mí – 19:00 h

Viernes, 3 oct

Centro Cultural Dante

Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 18:00 h

Sala Mayamax, Gran Museo del Mundo Maya

Si tienes miedo, ponte el corazón en la boca y sonríe – 19:00 h

Sábado, 4 oct

Centro Cultural Dante

Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 18:00 h

Sala Mayamax, Gran Museo del Mundo Maya

Ninxs – 19:00 h

Domingo, 5 oct

Centro Cultural Dante

Programa de cortometrajes 3: Amor y deseos – 18:00 h

Sala Mayamax, Gran Museo del Mundo Maya

El fin de las primeras veces – 19:00 h

Querétaro

Jueves, 9 oct

Centro de las Artes de Querétaro (CEART)

Los demonios del amanecer – 17:00 h

Programa de cortometrajes 6: (Trans)versalidades queer – 19:00 h

Viernes, 10 oct

CEART

Programa de cortometrajes 4: La fuga del género – 17:00 h

La huella de unos labios – 19:00 h

Sábado, 11 oct

CEART

Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 17:00 h

Mi tía Peque – 19:00 h

Domingo, 12 oct

CEART

Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 17:00 h

Hombres íntegros – 19:00 h

Para más detalles, visite la página web del festival: cinemaqueermx.org