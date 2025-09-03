Ciudad de México, Morelia, Pátzcuaro, Chihuahua, Mérida y Querétaro acogerán el evento, que proyectará tanto películas extranjeras como nacionales.
Hoy comienza la VIII edición del Festival Cinema Queer México, un evento itinerante que lleva historias LGTBIQA+ a varias ciudades del país a través del cine.
La programación del festival incluye cuatro largometrajes internacionales, siete largometrajes mexicanos, siete programas de cortometrajes de distintos territorios, cuatro talleres y diversas actividades complementarias.
Entre las películas mexicanas destaca Un mundo para mí, de Alejandro Zuno, que aborda la intersexualidad. En el panorama internacional, una de las novedades es Desalojo, de la canadiense Mathilde Capone, que narra la historia de Parthenais, una casa de la comunidad queer en Montreal cuyo destino se ve amenazado por la gentrificación.
El programa de cortometrajes está dividido por temáticas:
-
VIHVIR+ reúne historias de personas que viven con VIH para mirar más allá del estigma.
-
Resiliencia y familia elegida presenta relatos que desafían la heteronorma y encuentran fuerza en la familia elegida.
-
Amor y deseos retrata las relaciones sexoafectivas en la actualidad.
-
La fuga del género muestra identidades que se resisten a ser domesticadas por la heterocisnorma.
-
Seres performativos explora cómo los cuerpos disidentes se expresan en el mundo de las artes.
-
(Trans)versalidades queer ofrece un mapa emocional y político de las experiencias trans y no binarias.
La sección Nuestro cine MX propone una selección de narrativas queer que, desde distintas perspectivas, reflejan las realidades de los colectivos LGTBIQA+ en México. Estas películas estarán disponibles en la plataforma Nuestro cine MX del 25 al 31 de octubre.
Los talleres se llevarán a cabo en Ciudad de México, Querétaro, Morelia y Mérida. El primero, titulado “(Re)existir frente a la cámara: historia y apreciación del cine cuir en México”, traza un recorrido por el cine de las disidencias en el país. El segundo, “Del cine queer aesthetic woke y el cero woke”, se centra en analizar la representación de la diversidad en la pantalla.
Programación:
Ciudad de México
Miércoles, 3 sep
Cineteca Nacional Xoco
Trans Memoria – 19:00 h
Jueves, 4 sep
Auditorio Pablo González Casanova, UNAM
Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 15:00 h
Revuelta Queer House
Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 19:00 h
Viernes, 5 sep
Centro Cultural Xavier Villaurrutia
Programa de cortometrajes 6: (Trans)versalidades queer – 18:00 h
Cineteca Nacional de las Artes
Hombres íntegros – 19:00 h
Sábado, 6 sep
Casa del Lago, UNAM
Taller: (Re)existir frente a la cámara – 12:00 h
Desalojo – 15:00 h
Cineteca Nacional de las Artes
Un mundo para mí – 19:00 h
Odisea Cine-Café
Los demonios del amanecer – 19:00 h
Domingo, 7 sep
Casa del Lago, UNAM
El fin de las primeras veces – 13:00 h
Cineclub Micelio, Librería Amoxcalli
Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 19:00 h
Cineteca Nacional de las Artes
Mi tía Peque – 19:00 h
Lunes, 8 sep
Somos Voces
Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 18:30 h
Martes, 9 sep
Goethe-Institut Mexiko
El despertar de Nora – 12:00 h
Ninxs – 18:30 h
Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Oriente
Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 16:00 h
Miércoles, 10 sep
FARO Oriente
Programa de cortometrajes 4: La fuga del género – 16:00 h
Cinemanía
Si tienes miedo, ponte el corazón en la boca y sonríe – 18:00 h
Centro Cultural José Martí
La huella de unos labios – 19:00 h
Odisea Cine-Café
Un mundo para mí – 20:00 h
Jueves, 11 sep
Odisea Cine-Café
Programa de cortometrajes 3: Amor y deseos – 18:30 h
Cineclub Micelio, Librería U-Tópicas
Mi tía Peque – 19:00 h
Odisea Cine-Café
Ninxs – 19:00 h
Viernes, 12 sep
FARO Indios Verdes
Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 16:00 h
Cinemanía
El fin de las primeras veces – 19:00 h
Michoacán
Jueves, 18 sep
Aula Magna D, ENES UNAM
Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 12:00 h
Teatro José Rubén Romero
El fin de las primeras veces – 18:00 h
Viernes, 19 sep
Auditorio CADI, UMSNH
Si tienes miedo, ponte el corazón en la boca y sonríe – 12:00 h
Espacio Solaris
Taller: (Re)existir frente a la cámara – 12:00 h
Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 16:30 h
Centro Cultural Clavijero
Programa de cortometrajes 6: (Trans)versalidades queer – 19:00 h
Sábado, 20 sep
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita (Pátzcuaro)
Un mundo para mí – 17:00 h
La Jacaranda Cultural (Pátzcuaro)
Programa de cortometrajes 3: Amor y deseos – 19:30 h
Domingo, 21 sep
Museo Casa Natal de Morelos
Programa de cortometrajes 4: La fuga del género – 16:00 h
Centro Cultural Clavijero
Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 17:30 h
Mi tía Peque – 19:00 h
Chihuahua
Jueves, 25 sep
Facultad de Artes, UACH
Programa de cortometrajes 3: Amor y deseos – 12:00 h
Cineteca Chihuahua, Plaza Cultural Los Laureles
Ninxs (Función de inauguración) – 18:00 h
Viernes, 26 sep
Facultad de Artes, UACH
Programa de cortometrajes 4: La fuga del género – 12:00 h
Cineteca Chihuahua, Plaza Cultural Los Laureles
La huella de unos labios – 17:00 h
Viernes, 26 sep – PRYCNS
Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 19:30 h
Sábado, 27 sep
Cineteca Chihuahua, Plaza Cultural Los Laureles
Los demonios del amanecer – 12:00 h
PRYCNS
Vihvir+ – 16:00 h
Performance + exposición Lesbi-Transfronterizo – 19:00 h
Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 20:00 h
Domingo, 28 sep
Cineteca Chihuahua, Plaza Cultural Los Laureles
Trans Memoria – 17:00 h
Programa de cortometrajes 6: (Trans)versalidades queer – 18:00 h
Mérida (Yucatán)
Jueves, 2 oct
Sala Mayamax, Gran Museo del Mundo Maya
Un mundo para mí – 19:00 h
Viernes, 3 oct
Centro Cultural Dante
Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 18:00 h
Sala Mayamax, Gran Museo del Mundo Maya
Si tienes miedo, ponte el corazón en la boca y sonríe – 19:00 h
Sábado, 4 oct
Centro Cultural Dante
Programa de cortometrajes 2: Resiliencia y familia elegida – 18:00 h
Sala Mayamax, Gran Museo del Mundo Maya
Ninxs – 19:00 h
Domingo, 5 oct
Centro Cultural Dante
Programa de cortometrajes 3: Amor y deseos – 18:00 h
Sala Mayamax, Gran Museo del Mundo Maya
El fin de las primeras veces – 19:00 h
Querétaro
Jueves, 9 oct
Centro de las Artes de Querétaro (CEART)
Los demonios del amanecer – 17:00 h
Programa de cortometrajes 6: (Trans)versalidades queer – 19:00 h
Viernes, 10 oct
CEART
Programa de cortometrajes 4: La fuga del género – 17:00 h
La huella de unos labios – 19:00 h
Sábado, 11 oct
CEART
Programa de cortometrajes 5: Seres performáticos – 17:00 h
Mi tía Peque – 19:00 h
Domingo, 12 oct
CEART
Programa de cortometrajes 1: Vihvir+ – 17:00 h
Hombres íntegros – 19:00 h
Para más detalles, visite la página web del festival: cinemaqueermx.org