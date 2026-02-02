Stop! That! Train! llegará a los cines el próximo 29 de mayo con un reparto encabezado por varias exconcursantes de RuPaul’s Drag Race.

El universo de Drag Race da el salto a la gran pantalla de la mano de Adam Shankman (Hairspray). Según avanza Entertainment Weekly, la película reúne a RuPaul con algunas de las reinas más populares de la franquicia ganadora del Emmy, que ya suma 18 temporadas en su edición original.

Jujubee (temporada 2 de RuPaul’s Drag Race y All Stars 1 y 5), junto a la reciente ganadora de All Stars 10, Ginger Minj, interpreta a dos azafatas a bordo del Glamazonian Express, un tren de lujo que pronto se convierte en un auténtico caos sobre raíles.

La sinopsis adelanta que “todo marcha con normalidad hasta que una catastrófica ‘Stormaganza’ amenaza con hacer descarrilar el convoy”, lo que obliga a las protagonistas a unir fuerzas con el equipo de primera clase para intentar salvar la situación.

El reparto lo completan otras reinas muy queridas por los fans, como Symone, Marcia Marcia Marcia, Brooke Lynn Hytes, Latrice Royale y Monét X Change. También participan habituales jueces invitados del programa como Lisa Rinna, Rachel Bloom, June Diane Raphael, Charo y Matt Rogers, además de la veterana miembro del jurado Michelle Visage.

Shankman ha explicado que su intención era contar con “reinas capaces de sostener emocionalmente la película y ofrecer interpretaciones auténticas, que traspasaran el maquillaje”.

En esa línea, Ginger Minj subraya la diferencia respecto a los retos interpretativos del programa: “En Drag Race se trata de destacar y ser la más grande o la más ruidosa. Aquí buscamos otra forma de brillar”. La artista se define, junto a Jujubee, como “la parte seria de la película” en medio de “toda la locura” que sucede a su alrededor.

Por su parte, Brooke Lynn Hytes explica que se inspiró en personajes icónicos interpretados por Rachel McAdams y Meryl Streep para dar forma a su papel como una de las azafatas de élite. “Tiene un poco de Regina George y un poco de Miranda Priestly: esa jefa supervillana, elegante y afilada, pero absolutamente fabulosa”, señala la presentadora de Canada’s Drag Race.

Symone, ganadora de la temporada 13, y Marcia Marcia Marcia (temporada 15) interpretan a las rivales del personaje de Brooke. Ambas coinciden en que la película les ha permitido desarrollar sus personajes con mayor profundidad. “Es algo completamente distinto a los retos de interpretación del programa”, apunta Marcia.

Aunque las referencias al universo Drag Race están muy presentes, el director matiza que, dentro de la ficción, no existe RuPaul como figura mediática. “RuPaul interpreta a la presidenta de Estados Unidos. No hay drag queens en este universo; simplemente no se aborda”, aclara Shankman sobre la presidenta Gagwell, un personaje ficticio que no pretende aludir a ninguna figura política real.

A continuación, puedes ver las primeras imágenes oficiales de la película.