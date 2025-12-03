Colombia incluirá las casillas ‘no binaria’ y ‘trans’ en los documentos de identidad

A partir de 2026, las personas trans y no binarias en Colombia podrán ver su identidad reflejada en los documentos oficiales de identidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que las personas colombianas que se identifiquen como no binarias o trans podrán registrar estas identidades de género en sus documentos oficiales, incluyendo cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad y registros civiles.

La novedad fue presentada en la Casa LGBTI Sebastián Romero, en Bogotá, donde además se entregaron las primeras cédulas digitales con estas nuevas categorías.

La medida se encuentra en desarrollo desde 2024, cuando comenzó un proceso contractual y técnico para implementar más de 80 módulos del sistema de registro civil e identificación que permitieran incluir estas dos categorías de género en los documentos oficiales.

“En cada una de las estaciones integradas de servicio de las más de 1.200 oficinas que tiene la Registraduría Nacional se va a incluir todo este proceso”, aseguró el registrador Hernán Penagos en una rueda de prensa en Bogotá.

“La inclusión de las categorías no binarias y trans en los diferentes trámites y documentos de identidad de las personas que así lo requieran, en este caso, registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía, es un paso fundamental en la garantía de sus derechos”, añadió Penagos.

El registrador también destacó que, de cara a las elecciones de 2026, la entidad trabaja para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos sin enfrentar ningún tipo de discriminación.

La Registraduría añadió que, desde 2022, ha llevado a cabo 17 jornadas de identificación dirigidas a la comunidad LGTBIQA+, durante las cuales se han entregado más de 750 documentos, entre cédulas, registros civiles y tarjetas de identidad.

Por otro lado, un informe de Caribe Afirmativo reportó que en 2024 al menos 164 personas fueron asesinadas en Colombia por razones vinculadas con su orientación sexual o identidad de género, lo que representa un aumento del 3,8% respecto al año anterior. Las mujeres trans fueron el grupo más afectado, al concentrar el 18% del total de víctimas de homicidio.