Está en camino una serie de televisión sobre la vida del icónico artista estadounidense Keith Haring.

Según el portal Deadline, Working Title Television se ha hecho con los derechos para desarrollar y producir la serie, que estará basada en la biografía Radiant: The Life and Line of Keith Haring de Brad Gooch.

Andrew Haigh, director de All of Us Strangers y Looking, será el encargado de escribir la adaptación y dirigirla.

Hablando sobre el proyecto, Haigh afirmó: “La obra de Haring, aunque profundamente personal, habla de algo muy profundo en todos nosotros”, y añadió: “Su trazo audaz definió un momento en el tiempo, y sin embargo su arte resuena hoy con la misma fuerza que en los años ochenta”.

Nacido en Pensilvania en 1958, la obra de Keith Haring se convirtió en un lenguaje visual ampliamente reconocido tras surgir en la escena del grafiti neoyorquino en los años 80. Gran parte de su producción contenía imaginería sexual que se transformó en activismo social, ya que defendía el sexo seguro, la homosexualidad y la concienciación sobre el VIH/sida.

Haring era abiertamente gay y fue diagnosticado con VIH en 1987. Al año siguiente murió por complicaciones relacionadas con el sida. En 2014 fue uno de los primeros en ser incluidos en el Rainbow Honor Walk en San Francisco, y en 2019 fue uno de los 50 “pioneros, innovadores y héroes” estadounidenses incorporados al National LGBTQ Wall of Honor en el Stonewall Inn de Nueva York.