Karla Sofía Gascón regresa a la actuación con una nueva película

La actriz que alcanzó la cima en la industria cinematográfica y que se vio envuelta en una controversia que afectó su nominación al Óscar, vuelve a los focos con un nuevo proyecto.

Karla Sofía Gascón será la protagonista de Scuola di seduzione (Escuela de seducción), una comedia italiana dirigida y coprotagonizada por Carlo Verdone, uno de los nombres más destacados del cine en ese país.

La actriz reveló la novedad en un post en sus redes sociales: “Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de ‘Scuola di seduzione’ Italia”, expresó en un mensaje de agradecimiento.

La película aborda un tema de gran actualidad: el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones sentimentales. Contará con la participación de figuras reconocidas del cine italiano como Vittoria Puccini y Lino Guanciale, y su estreno está previsto para el próximo año a través de la plataforma Paramount+. El rodaje ya se encuentra en marcha en Roma.

La trama transcurre en una ciudad marcada por el avance de la inteligencia artificial y sigue a seis personajes con inseguridades afectivas que acuden a una singular “escuela de seducción” en busca de respuestas para sus vidas amorosas.

Recientemente, Gascón fue galardonada con el premio a Mejor Actriz Internacional en los Premios Kinéo, organizados por la asociación cultural homónima y entregados en paralelo al Festival Internacional de Cine de Venecia. En esa ocasión declaró: “Obviamente ha sido todo un show para sacar a una persona. Las personas trans no podemos ser un ejemplo para los hijos de nadie, así que tenían que sacarme de alguna manera porque solo nos quieren en la sombra”, dijo la actriz en alusión a la crisis que enfrentó tras su nominación a los principales premios de la industria por su trabajo en Emilia Pérez.