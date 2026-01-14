João Lucas Reis da Silva ha hecho historia al convertirse en el primer tenista abiertamente gay en competir en las rondas de clasificación del Abierto de Australia de este año.

En 2024, João Lucas se convirtió en el primer tenista profesional en activo del circuito masculino en declararse públicamente gay.

Aunque no realizó una declaración explícita sobre su orientación sexual, el tenista compartió una serie de fotos junto al modelo y actor Guilherme Sampaio, acompañadas del mensaje: “Feliz cumpleaños, feliz vida, te quiero mucho”.

En agosto de 2025, Silva volvió a hacer historia al convertirse en el primer tenista profesional masculino abiertamente gay en competir en un torneo de Grand Slam. Ahora vuelve a abrir camino al ser el primer hombre abiertamente gay en disputar la fase previa del Abierto de Australia.

El deportista llegó esta semana a Melbourne y necesita ganar tres partidos para acceder al cuadro principal. Decidió no participar en los torneos previos en Australia y optó por entrenar intensivamente en Brasil.

Cuando Silva hizo pública su orientación sexual, estaba fuera del top 400 del ranking mundial. Desde entonces, ha escalado más de 200 posiciones hasta alcanzar el mejor ranking de su carrera, el puesto 187 del mundo, y ganó su primer título ATP Challenger en junio de 2025.

La fase de clasificación del Abierto de Australia empezó el 12 de enero, y el torneo principal arrancará el 18 de enero.