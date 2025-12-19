Satín Greco tras su victoria en Drag Race España: “Todavía lo estoy asimilando”

Al principio del concurso parecías más insegura, un poco desmotivada, y sin embargo llegas hasta la corona. ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento?

Las tres primeras semanas fueron bastante duras. Estábamos muy descolocadas. Hay que pensar que llegas allí después de todo el proceso previo, que es una locura: en menos de mes y medio tienes que preparar vestuario, looks, todo lo que te llevas para el concurso y también ropa para el día a día allí. Yo lo viví todo un poco en shock desde la llamada. Al principio cuesta adaptarse: somos doce personas de mundos muy distintos, tienes que relacionarte, entender el formato, el plató, el taller… Es un cúmulo de emociones muy fuerte y no sabes bien cómo vas a reaccionar. A mí me costó despertar, hacerme con el formato, pero poco a poco fui entrando. Y mira, aquí estoy. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo, y creo que eso también ha influido en que esté hoy aquí.

¿Cuál ha sido tu momento más memorable del concurso?

El mayor orgullo es, evidentemente, haber llegado hasta la corona. Pero si tengo que elegir uno de los muchos momentos muy emotivos que he vivido, me quedo con el lipsync de Margarita Kalifata y mío con Una estrella en mi jardín. Fue un momento mágico. Todo ese capítulo fue mágico: la salvación de Ferexn, el doble Shantay, te quedas… y encima con Margarita. En ese momento no fui del todo consciente de lo que había hecho, salió de dentro del alma. Después, cuando ya estaba más tranquila y a punto de empezar el lipsync, pensé: “Madre mía, lo que acabo de hacer”. Pero ya estaba hecho, no podía recular, así que para adelante. Ese momento me lo llevo para siempre.

¿Y cuál ha sido el mayor reto a nivel personal?

El mayor reto ha sido descubrir una parte de mí que no conocía. La superación personal, darme cuenta de que soy capaz de hacer cosas que pensaba que no podía. Yo estaba en Torremolinos, bastante acomodada: mi trabajo, mis rutinas, algún bolo fuera, Sevilla, Madrid… lo típico. Entrar en Drag Race me ha hecho abrir los ojos y darme cuenta de que soy capaz de llegar más lejos, de hacer muchas más cosas y de que ya tengo lo necesario para hacer lo que me apetezca. Eso ha sido una de las mayores maravillas que me ha regalado este programa.

¿Qué concursante te ha sorprendido más?

Laca Udilla me ha sorprendido muchísimo, para muy bien. Todas tenemos una especie de coraza, una imagen que mostramos hacia fuera, y la suya no era exactamente la que pensábamos. Ha hecho un concurso espectacular. Margarita también me sorprendió mucho. Yo ya la conocía de antes, pero su evolución ha sido impresionante. Dafne Mugler, con tan poco tiempo en la noche, apenas dos años, ha hecho un concurso increíble. Ferrxn también, a quien no conocía en persona, y Denébola Murnau, Nix, que tuvo que venirse a España y empezar desde cero.

En general, casi todas me han sorprendido. Creo que ha sido una temporada de mucho avance personal. Incluso artistas con muchos años de carrera, como Krystal Forever, que parecía que no encajaban en este formato, han demostrado lo contrario. Ha sido una temporada de superación para todas.

¿Y qué planes tienes ahora para tu carrera?

La verdad es que todavía no he tenido tiempo de pensar mucho. Tenemos muchos proyectos que ya estaban en marcha antes del concurso, independientemente de si ganaba o no. Ahora mismo tengo muchas ganas de disfrutar, de vivir cada momento: entrevistas, shows, televisión, podcasts, sesiones de fotos… todo lo que venga, bienvenido sea. Estoy en las primeras horas del reinado, así que todavía lo estoy asimilando.

Sí que tengo muchas ganas de hacer teatro, algo que apenas he tocado, y también de televisión, que me vuelve loca. Y, por supuesto, de girar por Latinoamérica, donde tengo muchísimos seguidores. Todo lo que venga, hay que cogerlo con fuerza y con ganas.

Perfecto. Muchísimas gracias y te deseo una carrera larguísima y llena de escenarios.

Muchas gracias a ti, cariño mío. Larga vida, madre Greco.

La quinta temporada de Drag Race España está disponible en atresplayer en España y exclusivamente en WOW Presents Plus en el resto del mundo.