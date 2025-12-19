Satín Greco tras su victoria en Drag Race España: “Todavía lo estoy asimilando”

Satín Greco llegó a Drag Race España desde Torremolinos, una ciudad clave en el panorama drag español. Su nombre es un homenaje a su tía, Tina Greco, una de las grandes transformistas españolas y una figura fundamental en su formación artística.
Con este bagaje, estaba claro que su destino era la corona, algo que se vaticinaba desde el estreno de la temporada, cuando la artista dejó a los jueces sin palabras con su imitación de Lola Flores en el talent show, demostrando que no solo interpreta a las folclóricas: las entiende, las honra y las encarna. Un inicio potente que anticipó una trayectoria ascendente, marcada por momentos memorables y una presencia escénica que ha atravesado toda la temporada hasta llevarla, finalmente, a lo más alto.
Satín bebe de las grandes folclóricas españolas, referentes que atraviesan su drag —o, como ella insiste, su travestismo— y que definen un estilo en el que conviven la copla, el desgarro y el espectáculo físico. “Lo mismo te hago un folclore español que te levanto la pierna hasta el hombro”, decía en el Meet the Queens. El inglés no es su fuerte, pero hay una frase que maneja con absoluta seguridad: “¡Como una woman!”.
Desde su entrada al programa, Satín se presentó como un torbellino imposible de ignorar. “Llegó la Greco muertas de hambre”, anunció, marcando territorio y dejando claro que no venía a pedir permiso. Defensora de una tradición que reivindica el término travesti frente al concepto anglosajón de drag queen, “eso es en América”, decía, Satín ha construido su paso por el concurso desde la experiencia y el convencimiento de que la corona le pertenecía.
En esta entrevista, Satín Greco repasa su relación con el formato, los retos personales que ha afrontado y el camino que se abre ahora tras convertirse en la nueva Superestrella Drag Española.
Me gustaría empezar dándote la enhorabuena por la corona y por tu paso por el concurso. Ha sido un auténtico placer verte brillar en todos los desafíos y nos has regalado una temporada muy entretenida.
Muchas gracias, cariño mío.
¿Qué relación tenías con Drag Race antes del concurso? ¿Veías la versión americana desde el principio o empezaste con la española?
Mi relación con Drag Race ha sido un poco irregular. Evidentemente había visto alguna temporada, sobre todo las primeras de la versión americana. Cuando empezó Drag Race España me presenté a la primera temporada, pero no me llamaron ni para decirme que sí ni que no. Eso me cabreó un poquillo y acabé renegando del formato. En la segunda ni siquiera me presenté, estaba como disociada, pensé: “Paso de echar el casting para que me digan que no”.
En la tercera volví a intentarlo y tampoco salió. No recuerdo bien si me dijeron que no o si simplemente me dejaron esperando. Ya en la cuarta, gracias a Jota Carajota y Samantha Ballentines, que me insistieron muchísimo, me animé otra vez. En la cuarta temporada me llamaron para decirme que me había quedado a las puertas y que lo intentara en la quinta, que tenía muchas posibilidades. Así que en la quinta me presenté con muy poca vergüenza, que es uno de mis sellos: poca vergüenza y bastante caradura. En el casting les dije que, si querían verme, tenían que meterme dentro, y que España tenía que estar preparada para verme. Al final salió bien… y aquí estamos.
Al principio del concurso parecías más insegura, un poco desmotivada, y sin embargo llegas hasta la corona. ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento?
Las tres primeras semanas fueron bastante duras. Estábamos muy descolocadas. Hay que pensar que llegas allí después de todo el proceso previo, que es una locura: en menos de mes y medio tienes que preparar vestuario, looks, todo lo que te llevas para el concurso y también ropa para el día a día allí. Yo lo viví todo un poco en shock desde la llamada. Al principio cuesta adaptarse: somos doce personas de mundos muy distintos, tienes que relacionarte, entender el formato, el plató, el taller… Es un cúmulo de emociones muy fuerte y no sabes bien cómo vas a reaccionar. A mí me costó despertar, hacerme con el formato, pero poco a poco fui entrando. Y mira, aquí estoy. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo, y creo que eso también ha influido en que esté hoy aquí.
¿Cuál ha sido tu momento más memorable del concurso?
El mayor orgullo es, evidentemente, haber llegado hasta la corona. Pero si tengo que elegir uno de los muchos momentos muy emotivos que he vivido, me quedo con el lipsync de Margarita Kalifata y mío con Una estrella en mi jardín. Fue un momento mágico. Todo ese capítulo fue mágico: la salvación de Ferexn, el doble Shantay, te quedas… y encima con Margarita. En ese momento no fui del todo consciente de lo que había hecho, salió de dentro del alma. Después, cuando ya estaba más tranquila y a punto de empezar el lipsync, pensé: “Madre mía, lo que acabo de hacer”. Pero ya estaba hecho, no podía recular, así que para adelante. Ese momento me lo llevo para siempre.
¿Y cuál ha sido el mayor reto a nivel personal?
El mayor reto ha sido descubrir una parte de mí que no conocía. La superación personal, darme cuenta de que soy capaz de hacer cosas que pensaba que no podía. Yo estaba en Torremolinos, bastante acomodada: mi trabajo, mis rutinas, algún bolo fuera, Sevilla, Madrid… lo típico. Entrar en Drag Race me ha hecho abrir los ojos y darme cuenta de que soy capaz de llegar más lejos, de hacer muchas más cosas y de que ya tengo lo necesario para hacer lo que me apetezca. Eso ha sido una de las mayores maravillas que me ha regalado este programa.
¿Qué concursante te ha sorprendido más?
Laca Udilla me ha sorprendido muchísimo, para muy bien. Todas tenemos una especie de coraza, una imagen que mostramos hacia fuera, y la suya no era exactamente la que pensábamos. Ha hecho un concurso espectacular. Margarita también me sorprendió mucho. Yo ya la conocía de antes, pero su evolución ha sido impresionante. Dafne Mugler, con tan poco tiempo en la noche, apenas dos años, ha hecho un concurso increíble. Ferrxn también, a quien no conocía en persona, y Denébola Murnau, Nix, que tuvo que venirse a España y empezar desde cero.
En general, casi todas me han sorprendido. Creo que ha sido una temporada de mucho avance personal. Incluso artistas con muchos años de carrera, como Krystal Forever, que parecía que no encajaban en este formato, han demostrado lo contrario. Ha sido una temporada de superación para todas.
¿Y qué planes tienes ahora para tu carrera?
La verdad es que todavía no he tenido tiempo de pensar mucho. Tenemos muchos proyectos que ya estaban en marcha antes del concurso, independientemente de si ganaba o no. Ahora mismo tengo muchas ganas de disfrutar, de vivir cada momento: entrevistas, shows, televisión, podcasts, sesiones de fotos… todo lo que venga, bienvenido sea. Estoy en las primeras horas del reinado, así que todavía lo estoy asimilando.
Sí que tengo muchas ganas de hacer teatro, algo que apenas he tocado, y también de televisión, que me vuelve loca. Y, por supuesto, de girar por Latinoamérica, donde tengo muchísimos seguidores. Todo lo que venga, hay que cogerlo con fuerza y con ganas.
Perfecto. Muchísimas gracias y te deseo una carrera larguísima y llena de escenarios.
Muchas gracias a ti, cariño mío. Larga vida, madre Greco.