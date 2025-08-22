En la portada de la edición de septiembre de la versión estadounidense de la revista Elle, la artista habló sobre su relación con Hunter Schafer, su participación en Euphoria y su nuevo álbum.

En 2024, durante una entrevista con la revista GQ, Hunter Schafer confirmó los rumores de que mantuvo una relación con Rosalía durante cinco meses en 2019: “Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero al final es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, declaró la actriz. Sin embargo, Rosalía nunca había hablado de ello públicamente… hasta ahora.

Durante la entrevista con Elle, se le preguntó a la voz de Motomami si esa relación la había forzado a definir públicamente su sexualidad, a lo que respondió: “No, no me sentí presionada. Me enfoco en la libertad. Es lo que me guía”.

Las dos trabajan juntas actualmente en la temporada final de Euphoria, en la que Hunter Schafer es una de las protagonistas y Rosalía ha sido invitada para una participación especial. En la misma entrevista, la cantante afirmó que aprecia el caos, controvertido pero controlado, que genera el guionista, director y productor de la serie, Sam Levinson.

No se sabe mucho sobre su personaje en la ficción, pero se han filtrado algunas escenas del rodaje en las que aparece Rosalía junto a Alexa Demie. Lo único que comentó en la entrevista sobre su participación es que ha disfrutado reencontrándose con Schafer en el set y que ha forjado una buena relación con Zendaya y Alexa Demie.

Supuestamente, Rosalía y Hunter Schafer se conocieron durante la Semana de la Moda de Nueva York en 2019 y, a partir de ahí, empezaron a salir juntas. En esa época comenzaron a circular en redes sociales fotografías de ambas disfrutando de momentos de complicidad.

Ese mismo año, Rosalía recibió el premio Estrella Emergente en los Billboard Women in Music y mencionó a la actriz en su discurso de agradecimiento: “Gracias a mi amiga Hunter por acompañarme esta noche. Te amo mucho”, a lo que Schafer respondió lanzándole un beso desde el público.

En 2023, Rosalía lanzó la canción Tuya, que sus fans aseguran hace referencia a su relación con Hunter Schafer: “Solo esta noche soy tuya, tuya | Solo esta noche eres mía, mía | Tú me quieres ver desnúa, uah | Yo a ti debajo’e mi ombligo, yeah”.