Este año, hay proyecciones en EE.UU. que indican que el 40% de las marcas no participarán en el Orgullo. ¿A qué crees que se debe?

No creo mucho en eso de poner una banderita en un producto. Que ciertas marcas no participen este año me parece bien, según he leído esto viene por miedo a Trump. Me parece muy peligroso que la ultraderecha esté haciéndose como el mundo, pero la visibilidad creo que no va por ahí.

La visibilidad no debería depender de que una marca invierta dinero solo en junio. El Orgullo debería ser todo el año. Me interesa que las marcas que nos apoyen tengan un compromiso real, que no se trate solo de visibilidad, sino de integración del colectivo, porque al final somos personas y tenemos una vida normal.

Siempre hago activismo desde la libertad: entrar en cualquier bar, ser como soy. Y si alguien tiene un problema con eso, desde mi punto de vista, es problema suyo, no mío.

Me gusta pensar que ocupar espacios no queer ayuda a normalizar nuestra presencia. Quizás al principio alguien te mira raro, pero con el tiempo se vuelve cotidiano. Yo no voy por la vida pensando “soy un maricón” todo el tiempo. Entro a cualquier lugar sin miedo.

Sé que mi posición es privilegiada, y que no represento toda la disidencia queer, a la que apoyo profundamente. Pero por eso mismo creo que no debemos conformarnos con una marca de champú con una bandera en junio. Eso no sirve de mucho, especialmente para quienes están en contra. No les va a cambiar nada.

El visual del sencillo es muy ‘gore’: American Psycho para las fotos promocionales y una cirugía para la portada. ¿Por qué te decantaste por esos temas?

Me encanta la iconografía de American Psycho y quería abordarla desde lo camp. Me hizo mucha gracia el doble sentido de la frase “Hace ya tiempo que no estoy contento” y pensar en alguien que, harto, se pone a asesinar gente, algo que no tiene nada que ver conmigo, claro [risas]. Pero ese contraste me pareció divertido y estéticamente coherente.

Pelayo hizo un trabajo fantástico y el resultado me encanta. En la portada aparece una lobotomía. La canción se llama Hace ya tiempo que no estoy contento, y la idea era representar una forma simbólica de avanzar en la vida: una lobotomía para quedarme tonto y, por ende, feliz. Me parecía gracioso. Quise hacerlo un poco moderno con el láser, pero la idea original era esa.

Hoy justamente se ha estrenado tu colaboración con Sofía Cristo. Cuéntanos un poco sobre ella.



Sí, ¡se estrenó hoy! Es una versión techno de Ritmo de la noche, con Sofía Cristo, a quien adoro. La grabamos con un toque un poco porno, está muy divertida. Tenía muchas ganas de que saliera.

¿Estás trabajando en otros proyectos actualmente?



Sí, estamos con la gira de Orgullo de Pueblo, que ya va por su cuarto año. Llevamos el Pride a pueblos pequeños, donde más falta hace esa visibilidad que no tienen en su día a día.

También estoy preparando música nueva que saldrá en septiembre y octubre. Y me estoy presentando al Benidorm Fest, así que estoy metido de lleno en eso también.