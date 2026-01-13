Revelada la fecha de estreno de La bola negra, la próxima película de los Javis

La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, se estrenará en cines españoles el 2 de octubre de 2026.

Inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca, el filme se adentra en el deseo, la memoria y las heridas que atraviesan varias generaciones de hombres queer.

Protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz, la película está escrita, dirigida y producida por Los Javis, que amplían el reparto con nombres como Natalia de Molina, Albert Pla, Yenesi Suárez, Mona Martínez, Antonio de la Torre y Julio Torres.

Entre las incorporaciones más comentadas figura Glenn Close, cuya participación ha sido confirmada sin que se hayan revelado detalles sobre su personaje. “Será un honor trabajar con esta leyenda”, afirmaron Calvo y Ambrossi tras el anuncio.

El rodaje comenzó en agosto de 2025 y se desarrolla entre Castilla y León, Madrid, Cantabria y varias localizaciones internacionales.

Al elenco se suman Teo Lucádamo, Milo Quifes, Valentín Martínez, Mario Silva, Manuel Gareno, Miguel Moreno, Javier Butler, Mateo Medina, Juan Vergara, Gio Torino, Francesco Migliori, Mohamed Ben Aissa y el bailarín Joaquín Ruiz.

La bola negra parte de una obra perdida o inacabada de Lorca, de la que solo se conservan algunos personajes y las primeras cuatro páginas, y dialoga con La piedra oscura, de Alberto Conejero.

Según la sinopsis oficial, la película entrelaza las vidas de tres hombres en tres épocas distintas, unidas por el deseo, el dolor y la herencia.

Durante la presentación de la película en el Festival de Cannes, Javier Ambrossi declaró: “El proceso creativo de La bola negra comenzó con una labor de documentación e investigación histórica que hemos mezclado con un trabajo literario precioso con Alberto Conejero. Tiene una parte de adaptación teatral, otra de imaginación y otra de introspección para proyectar sobre todas las tramas nuestra identidad”.

Javier Calvo por su vez afirmó que escribir La bola negra “ha sido una experiencia emocionante y compleja. No sentíamos que estábamos imaginando una historia sino recordándola, casi como desenterrándola. Sacando a la luz unos personajes, una historia, unos diálogos y una herida que no sabíamos que existían pero que de alguna manera latían dentro. Es un texto que nos toca profundamente y que nos hace entender por qué nos dedicamos a esto”.