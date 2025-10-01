En esta temporada, ya no se trata únicamente de superarse a si misma, una buena estrategia podría ser el factor decisivo que determine el desenlace del concurso.

Una mezcla entre un buen casting, una edición más dinámica y cuatro exitosas temporadas previas han llevado a que el estreno de la quinta temporada de Drag Race España se convierta en el mejor de la franquicia en el país. El estreno del Meet the Queens, el pasado 7 de septiembre, ya lo vaticinaba: ha sido el más visto desde la llegada del formato a España.

Tras cinco temporadas, sorprender al público con un look de entrada ya no es el objetivo de ninguna drag. Los emblemáticos entrance looks y entrance quotes ya no son tan elaborados como al principio, y lo que realmente se busca ahora es cautivar al público de casa. Son elementos que pueden marcar la trayectoria de una artista después de su paso por el concurso (si se hacen virales), pero no aportan nada a la competición, por lo que este primer momento resulta poco destacable.

La presentación fue agradable: las nuevas reinas lucieron looks divertidos, soltaron frases graciosas y alguna que otra nos dejó ganas de más. Laca Udilla amenazó con un golpe de Estado, Ferrxn habló en valenciano y Eva Harrington rompió una foto de Carmen Farala, la primera ganadora de Drag Race España. El cambio en la dinámica del concurso puede favorecer a las reinas con más carácter, así que habrá que ver si nos entregan algo más memorable en los próximos capítulos.

Tras toda una promoción de la temporada basada en que “el corazón va a jugar un papel muy importante”, finalmente hemos descubierto a qué se referían. Las reinas se lanzaron a una piscina para buscar la mitad de un corazón. “Tener un gran corazón os puede salvar de la eliminación”, empieza explicando Supremme de Luxe. El giro de guion que ya habían insinuado durante la promoción consiste en la siguiente dinámica: cada reina eliminada dejará su mitad del corazón a otra concursante que sigue en la competición. La reina que consiga reunir dos mitades, es decir, un corazón entero, tendrá que elegir en el mismo momento entre salvar a una compañera o a ella misma de entre las tres nominadas al bottom.