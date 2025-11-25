Oriol Pla se ha llevado el Emmy Internacional al mejor actor

El actor catalán ha hecho historia al convertirse en el primer intérprete español en recibir este premio.

Oriol Pla se ha alzado con el Premio Emmy Internacional a la mejor interpretación masculina por su papel en la serie de Disney+ Yo, adicto.

La serie, que se estrenó en octubre de 2024, está basada en el libro homónimo de Javier Giner, que a su vez está basado en la historia de su propio autor.

En Yo, adicto, un hombre de 30 años ingresa voluntariamente en un centro de desintoxicación en Barcelona para superar sus adicciones a las drogas, el alcohol y el sexo, comenzando un viaje de autodescubrimiento y redención.

La gala de entrega de los premios tuvo lugar el pasado 24 de noviembre en Nueva York. Durante su discurso de agradecimiento, Pla dedicó el trofeo a Giner: “Nunca podré agradecértelo suficiente. Mereces vivir en voz alta, orgullosamente y maravillosamente”, expresó el actor catalán.

“Es una historia de rehabilitación. Si estás sufriendo con alguna adicción y estás en un bosque oscuro, sigue adelante, ningún sentimiento es definitivo porque en el otro lado hay un regalo: estás tú”, dijo el intérprete al finalizar su discurso.

Gracias a su interpretación en esta serie, Pla ha ganado el Premio Ondas, el Gaudí, el Feroz y el Premio de la Unión de Actores. “Miro atrás y pienso: ‘Qué trayectoria más bonita’. Me siento orgulloso y acepto el reconocimiento”, declaró Pla tras la ceremonia.

El documental #SeAcabó: Diario de las campeonas, dirigido por Joanna Pardos y centrado en la selección femenina de fútbol y el caso Rubiales, también se llevó el premio en la categoría de mejor documental deportivo.