Nori: “Me arriesgué, pero estoy contenta de haber sido fiel a mí misma”

La quinta temporada de Drag Race España ha arrancado con más fuerza que nunca. Con un estreno que batió récords de audiencia, el formato vuelve a demostrar que el arte drag sigue siendo uno de los grandes fenómenos culturales del momento.

Entre las doce concursantes que entraron al werkroom había nombres que ya sonaban entre los fans de la franquicia. Nori, natural de Mérida, es una de ellas. La artista, que lleva casi una década dedicándose al drag, es una figura reconocida en la escena madrileña. Formada en diseño de moda, llegó al programa dispuesta a demostrar su creatividad a través de sus looks. Sin embargo, su paso por el concurso se vio truncado antes de lo esperado: fue la primera eliminada de la temporada.

El segundo episodio, que marcó el arranque definitivo de la competición, puso a prueba las habilidades interpretativas de las concursantes. Nori confiesa en esta entrevista que lo suyo “estaba destinado al fracaso”, ya que no le asignaron ninguno de los dos personajes que había elegido. En el lip sync la suerte tampoco estuvo de su lado: la reina admite que se quedó en blanco durante la actuación, lo que acabó llevándola a convertirse en la primera eliminada.

A pesar de la eliminación temprana, Nori se aferra al hecho de haber sido fiel a su visión artística y continúa apostando por su carrera en el mundo del espectáculo. En esta entrevista, hablamos con ella sobre su paso por Drag Race España, los desafíos detrás del concurso y el caótico lip sync que marcó su salida.

Hola Nori, ¿qué tal? Me gustaría empezar hablando de la escena drag. Tu nombre ya sonaba por ahí desde el estreno de Drag Race España. ¿Podrías comentar un poco cómo ha cambiado la escena drag en estos cinco años?

Hola, muy bien. Ahora tenemos un foco mediático mucho mayor. La gente está mucho más pendiente de todo lo que hacemos: el contenido que subimos, los looks, el programa… También el hecho de poder cobrar un poco más nos permite invertir más en nuestro arte. En cuanto al trabajo, evidentemente hay más interés en contratarnos. Pero también hay que tener en cuenta a las artistas que no están en Drag Race. Igual que las que ya pasaron por el programa: como ahora se emite la quinta temporada, parece que la gente se olvida un poco de las reinas de las anteriores.

La quinta temporada ha estrenado con un récord de audiencia, y el casting ha sido muy celebrado en redes. ¿Cómo lo has vivido y cuál ha sido tu relación con el resto del casting?

El nivel es muy alto, creo que el más alto de todas las temporadas. No lo digo porque yo esté (risas), pero al ser la quinta, ya se han hecho muchas cosas, así que teníamos el listón más alto: no podíamos repetir lo que ya se había visto. Además, muchas llevábamos años trabajando. Por ejemplo, Denébola es muy conocida aquí, hemos trabajado juntas. Krystal Forever la conozco desde que empecé a hacer drag. Había muchas artistas que la gente llevaba mucho tiempo esperando ver en Drag Race.

¿Cómo fue la recepción del público cuando se reveló tu nombre?

Muy buena. Llevo haciendo drag unos nueve años, desde que me mudé a Madrid. Y aquí, con tanto trabajo, la gente siempre está pendiente de si vamos o no al concurso.

Siempre hay mucha expectativa alrededor del primer capítulo: el entrance look, la frase de entrada, y en este caso, el talent show. ¿Cómo viviste el rodaje del primer episodio? ¿Cómo estabas de los nervios y cómo fue ese primer contacto con tus compañeras?

Lo viví con bastantes nervios, porque el werkroom no lo ves hasta que llegas allí. Entras, lo ves por primera vez, están tus compañeras… Cuando entré, Alexandra ya estaba chillando, había demasiados estímulos (risas). Yo tengo TDAH, así que no sabía ni dónde mirar. El talent show fue muy guay, había muchísimo nivel. En mi caso tuve el hándicap de que lo que elegí era algo de “o sale o no sale”. Me arriesgué, no salió al 100%, pero estoy contenta de haber sido fiel a mí misma. ¿Que si volviera haría otra cosa así de costura? ¡No! Hay cosas que funcionan mejor en televisión. De los errores se aprende. Me ofrecieron ayuda, pero dije que no, que quería hacerlo todo sola. Evidentemente, fue un error: debía haber pedido ayuda (risas).