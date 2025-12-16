Nix sobre su paso por Drag Race España: “Tuve que redescubrir completamente mi drag”

Nix ha sido la sorpresa mejor guardada de esta temporada de Drag Race España. La artista, que desarrolló su carrera en los escenarios de Copenhague, era prácticamente desconocida incluso para algunas de sus compañeras. El hecho de no estar integrada en la escena drag española cuando llegó al werkroom podría haber supuesto una desventaja, pero Nix supo utilizar el aura de misterio que rodeaba su figura a su favor dentro del concurso.
A lo largo de su paso por el programa, Nix ha dejado looks potentes, momentos icónicos y un discurso que no ha pasado desapercibido. Más allá de la competición, ha utilizado el formato como altavoz para hablar de las realidades que atraviesan a las personas trans, tanto dentro como fuera del escenario.
Con una trayectoria marcada por una estética que combina moda y belleza, su experiencia previa haciendo drag fuera de España ha influido profundamente en su manera de enfrentarse al concurso. En el werkroom, Nix se vio obligada a replantearse su lenguaje artístico y a redescubrir su drag en su propio idioma, encontrando nuevas herramientas expresivas y reforzando su faceta como actriz.
A lo largo de la competición, el apoyo entre compañeras y la exigencia emocional han sido elementos clave en su recorrido. Dinámicas como la mecánica del corazón o la visita de su madre durante el Makeover Challenge marcaron su vivencia personal del programa, evidenciando que Drag Race es tanto un reto artístico como una experiencia humana intensa.
En esta entrevista, Nix reflexiona con honestidad sobre su paso por el concurso, los aprendizajes que se lleva y el mensaje que considera imprescindible poner sobre la mesa: la necesidad de visibilizar la violencia que sufren las personas trans.
Hola, Nix, enhorabuena por tu paso por el concurso. Has presentado looks increíbles y nos has regalado momentos icónicos.
Ay, muchas gracias.
Me gustaría empezar hablando de la mecánica del corazón. ¿Cómo te has sentido al ser salvada por tus compañeras en dos ocasiones?
Es una dinámica que no se aleja mucho del All Stars. Muchas veces se olvida que en este tipo de concursos el compañerismo es muy importante. Cuando te falta una peluca o cualquier otra cosa, siempre tienes que tener amigas que te puedan ayudar. Yo he recibido mucha ayuda, pero quizá también porque me veían currar como una jabata y sabían que lo daba todo. No creo que haya sido un perfil de concursante que haya pasado por encima de nada. Siempre he traído propuestas que han funcionado o no han funcionado, pero mis compañeras, porque así me lo decían, veían que me dejaba los cuernos. Y, honestamente, me llevaba bien con todas. Esto lo hemos visto muchas veces en el All Stars, a menudo vale más llevarte bien con tus compañeras, que a la gente le guste pasar tiempo contigo y vivir la experiencia contigo, que hacer un reto perfecto.
¿Algún desafío que recuerdes haber disfrutado especialmente?
El desafío de actuación, El secreto de Puente Tieso. Siempre he sabido actuar, quien viene a mis shows sabe que me encanta coger el micro, es mi elemento. Aunque yo dijera que lo mío era la moda y la belleza, donde me siento más segura es en la actuación. Me dejo llevar mucho, me gusta construir personajes, así que lo disfruté muchísimo. Además, era el personaje que yo quería hacer. Venía de hacerlo mal en el talent show y lo afronté con muchas ganas. Lo disfruté más, aunque el resultado final me fue mejor en el musical.
¿Cuál fue para ti el mayor reto al que te enfrentaste en el concurso?
Los tiempos. Soy muy lenta, porque me gusta salir perfecta, no puedo salir mal maquillada. El maquillaje es algo muy importante para mí, y más sabiendo que me iba a ver todo el mundo. Si os fijáis, casi siempre voy de las últimas en la pasarela, porque era de las más lentas. Cuando empezaban a meterme presión, eso era lo que peor llevaba. He llegado a gritar, a desquiciarme, a volverme muy loca y he tenido que pedir perdón por momentos en los que me puse así (risas). Pero la verdad es que me han tratado muy bien, me han querido mucho y, cuando estaba desquiciada, siempre venían y me decían: «Ya está, cariño, ya está», y yo me ponía a llorar.
¿Cuál ha sido tu mejor look en la competición?
Creo que todas diríamos el look de la final, pero vamos a obviarlo. Yo diría que mi look de la baraja española. Es el que más cariño ha recibido. La gente se volvió loca con ese look de las espadas clavadas en la espalda. Además, hay pocos looks que a día de hoy me sigan representando, porque esto se grabó hace bastante tiempo, pero ese es uno de los que volvería a hacer igual. Me parece muy bonito y, además, muy camp, que es muy lo que soy: mucha belleza, sí, pero siempre ligada a la comedia y al camp.
¿Hay algún momento del concurso que sea para ti especialmente memorable?
Cuando vino mi madre. Allí estás muy aislada: no sabes nada de nadie, no sabes cómo está tu familia, no tienes información del exterior. Además, llega un punto en el que estás tan agotada… Llevábamos un nivel de cansancio enorme y necesitábamos un chute de energía. Cuando vimos entrar a nuestra familia… no podría elegir otro momento.
¿Hay algo que el concurso te haya ayudado a evolucionar o que haya cambiado tu manera de hacer drag?
Muchísimo. Hasta entonces solo había hecho drag en inglés, porque vivía en Copenhague. Mi drag estaba muy enfocado a ser la inmigrante, la que no habla bien inglés, la que tiene acento español. Cuando llegué al werkroom, era la menos española, porque todas eran muy folclóricas… Tuve que redescubrir completamente mi drag. Allí estuve aprendiendo todo el tiempo y fue donde me vi como actriz, porque incluso cuando lo he hecho mal he recibido buenas críticas. Creo que esa faceta no la puedes tener tan desarrollada en un idioma que no es el tuyo. Antes tenía una imagen más enfocada al ballroom, a la pasarela, a lo visual, y aunque eso sigue estando ahí, ahora quizá quiero priorizar más el teatro. Es lo que más me apetece y eso ha cambiado totalmente.
¿Qué mensaje te gustaría que el público se lleve de tu paso por Drag Race?
Mi drag va a seguir cambiando, así que no diré nada concreto sobre eso. Lo que no va a cambiar es la violencia que sufrimos las personas trans. Llegué con un mensaje muy claro, un mensaje que ha levantado muchas ampollas y que ha incomodado, y creo que esa es la vía correcta. Está muy bien el discurso de “aceptarse y quererse”, pero ese mensaje ya lo hemos escuchado muchas veces. También es necesario exponer la violencia que sufrimos, como me pasó a mí en el 7‑Eleven. Hablar de lo importante que es el apoyo de la familia para las personas trans, la familia elegida… Y visibilizar una cara más dura de lo que significa ser trans, para que la gente lo entienda. De mi paso por el concurso me quedo con eso. Tops, bottoms, safe, finalista, corazones… todo eso es entretenimiento. Pero el mensaje real es que hay un problema muy grave con las personas trans, especialmente con las mujeres trans, y es algo que hay que visibilizar. Por eso necesitamos ayuda y apoyo del colectivo, que den la cara por nosotras.
Para terminar, ¿tienes algún proyecto en el que estés trabajando ahora tras tu paso por Drag Race?
Acabo de sacar una canción, ‘Delulu’. Está disponible en YouTube Music, Instagram y otras plataformas. El productor es Pablo Cruz, productor musical de Drag Race España, y el letrista es Lluís Mosquera, guionista del programa. Vamos, que hay mucho de Drag Race en esa canción: suena muy a Drag Race y era justo lo que quería. Más allá de mover la canción por distintos espacios, como This Is Drag y otros shows, también he hablado con Krystal. Queremos llevar Nix Versus Krystal, un show que hicimos en Barcelona y que encantó. La gente salió contentísima y creo que sería muy divertido llevarlo a otros lugares, para que se vea que detrás de cuatro enganchones también hay personas que hablan, se piden perdón y acaban siendo amigas, como somos nosotras a día de hoy.