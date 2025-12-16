Nix sobre su paso por Drag Race España: “Tuve que redescubrir completamente mi drag”

Nix ha sido la sorpresa mejor guardada de esta temporada de Drag Race España. La artista, que desarrolló su carrera en los escenarios de Copenhague, era prácticamente desconocida incluso para algunas de sus compañeras. El hecho de no estar integrada en la escena drag española cuando llegó al werkroom podría haber supuesto una desventaja, pero Nix supo utilizar el aura de misterio que rodeaba su figura a su favor dentro del concurso.

A lo largo de su paso por el programa, Nix ha dejado looks potentes, momentos icónicos y un discurso que no ha pasado desapercibido. Más allá de la competición, ha utilizado el formato como altavoz para hablar de las realidades que atraviesan a las personas trans, tanto dentro como fuera del escenario.

Con una trayectoria marcada por una estética que combina moda y belleza, su experiencia previa haciendo drag fuera de España ha influido profundamente en su manera de enfrentarse al concurso. En el werkroom, Nix se vio obligada a replantearse su lenguaje artístico y a redescubrir su drag en su propio idioma, encontrando nuevas herramientas expresivas y reforzando su faceta como actriz.

A lo largo de la competición, el apoyo entre compañeras y la exigencia emocional han sido elementos clave en su recorrido. Dinámicas como la mecánica del corazón o la visita de su madre durante el Makeover Challenge marcaron su vivencia personal del programa, evidenciando que Drag Race es tanto un reto artístico como una experiencia humana intensa.

En esta entrevista, Nix reflexiona con honestidad sobre su paso por el concurso, los aprendizajes que se lleva y el mensaje que considera imprescindible poner sobre la mesa: la necesidad de visibilizar la violencia que sufren las personas trans.

Hola, Nix, enhorabuena por tu paso por el concurso. Has presentado looks increíbles y nos has regalado momentos icónicos.

Ay, muchas gracias.

Me gustaría empezar hablando de la mecánica del corazón. ¿Cómo te has sentido al ser salvada por tus compañeras en dos ocasiones?

Es una dinámica que no se aleja mucho del All Stars. Muchas veces se olvida que en este tipo de concursos el compañerismo es muy importante. Cuando te falta una peluca o cualquier otra cosa, siempre tienes que tener amigas que te puedan ayudar. Yo he recibido mucha ayuda, pero quizá también porque me veían currar como una jabata y sabían que lo daba todo. No creo que haya sido un perfil de concursante que haya pasado por encima de nada. Siempre he traído propuestas que han funcionado o no han funcionado, pero mis compañeras, porque así me lo decían, veían que me dejaba los cuernos. Y, honestamente, me llevaba bien con todas. Esto lo hemos visto muchas veces en el All Stars, a menudo vale más llevarte bien con tus compañeras, que a la gente le guste pasar tiempo contigo y vivir la experiencia contigo, que hacer un reto perfecto.

¿Algún desafío que recuerdes haber disfrutado especialmente?

El desafío de actuación, El secreto de Puente Tieso. Siempre he sabido actuar, quien viene a mis shows sabe que me encanta coger el micro, es mi elemento. Aunque yo dijera que lo mío era la moda y la belleza, donde me siento más segura es en la actuación. Me dejo llevar mucho, me gusta construir personajes, así que lo disfruté muchísimo. Además, era el personaje que yo quería hacer. Venía de hacerlo mal en el talent show y lo afronté con muchas ganas. Lo disfruté más, aunque el resultado final me fue mejor en el musical.

¿Cuál fue para ti el mayor reto al que te enfrentaste en el concurso?

Los tiempos. Soy muy lenta, porque me gusta salir perfecta, no puedo salir mal maquillada. El maquillaje es algo muy importante para mí, y más sabiendo que me iba a ver todo el mundo. Si os fijáis, casi siempre voy de las últimas en la pasarela, porque era de las más lentas. Cuando empezaban a meterme presión, eso era lo que peor llevaba. He llegado a gritar, a desquiciarme, a volverme muy loca y he tenido que pedir perdón por momentos en los que me puse así (risas). Pero la verdad es que me han tratado muy bien, me han querido mucho y, cuando estaba desquiciada, siempre venían y me decían: «Ya está, cariño, ya está», y yo me ponía a llorar.