Maspalomas logra varias nominaciones en los Premios Goya

La Academia de Cine ha dado a conocer la lista de nominados a la 40.ª edición de los Premios Goya.

Maspalomas, una de las películas LGTBIQA+ más destacadas del año, suma un total de nueve nominaciones, entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor actor.

Con 13 nominaciones, Los domingos es la película más nominada de esta edición, seguida de Sirât, con 11 candidaturas. Por su parte, Maspalomas cuenta con nueve nominaciones, mientras que Sorda, El cautivo y Los tigres han obtenido siete cada una. Romería ha logrado seis nominaciones y Ciudad sin sueño, cinco.

Maspalomas se estrenó en los cines españoles el 26 de septiembre de 2025 y aspira a los premios de mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor música original, mejor actor protagonista, mejor actor de reparto, mejor maquillaje y peluquería, mejor dirección de fotografía y mejor dirección de arte.

La película narra la historia de Vicente, quien, tras romper con su pareja, lleva en Maspalomas la vida que desea: pasa los días tomando el sol, de fiesta y en busca del placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián y a reencontrarse con su hija (Nagore Aranburu), a la que abandonó años atrás.

Vicente tendrá que vivir en una residencia, donde se verá empujado a volver al armario y a ocultar una parte de sí mismo que creía ya resuelta. En este nuevo entorno, deberá preguntarse si aún está a tiempo de reconciliarse con los demás… y consigo mismo.

Otras historias que han resonado en la comunidad LGTBIQA+ a lo largo del último año y que han sido nominadas son Muy lejos, protagonizada por Mario Casas, quien opta al premio a mejor actor protagonista; el documental Eloy de la Iglesia. Adicto al cine, nominado a mejor documental; y El cautivo, de Alejandro Amenábar, que ha recibido siete nominaciones.

Por su parte, La misteriosa mirada del flamenco, del cineasta chileno Diego Céspedes, ganadora del premio Un Certain Regard en el Festival de Cannes y del Sebastiane Latino en el Festival de San Sebastián, ha sido nominada a mejor película iberoamericana.

La gala de entrega de los premios tendrá lugar el próximo 28 de febrero en Barcelona.