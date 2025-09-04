El cantante Guitarricadelafuente protagoniza este primer vistazo a la película, que contará además con Penélope Cruz en el reparto.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han anunciado el inicio del rodaje de La bola negra, su próxima película, compartiendo una imagen en la que posan junto al cantante originario de Castellón.

La película, que se estrenará en cines en 2026, está basada en una obra perdida o inacabada de Federico García Lorca, de la cual se conservan algunos personajes y las cuatro primeras páginas.

“La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca”, adelantaba el texto que anunció el proyecto a principios de este año.

El filme abordará “las heridas” de los tres protagonistas en tres momentos históricos distintos: 1932, 1937 y 2017.

Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz encabezarán el reparto de la cinta producida por Movistar Plus+.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Guitarricadelafuente reveló más detalles sobre la película: “En esta historia se va a reivindicar a Federico como un representante español queer. Cuando aprendí en el colegio quién era García Lorca, pensaba que todas sus obras se las escribía a una mujer”.

No es la primera vez que se explora la posibilidad de desarrollar esta obra inacabada de Lorca. En 2015, Alberto Conejero presentó La piedra oscura, dirigida por Pablo Messiez para el Centro Dramático Nacional, basada en el segundo título que el poeta granadino asignó a esta historia. La “bola negra” hace referencia al método de votación utilizado en el Casino de Granada para vetar la admisión de un joven debido a su orientación sexual.