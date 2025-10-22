Los Javis anuncian nuevos integrantes del reparto de La bola negra

Nombres como Natalia de Molina y Yenesi se unen al reparto del próximo gran proyecto de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

La película, encabezada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz, se encuentra actualmente en fase de rodaje en diferentes localizaciones de la geografía española.

La bola negra está escrita, dirigida y producida por Los Javis, quienes han revelado que se incorporan al reparto Natalia de Molina, ganadora de dos premios Goya; Albert Pla (La Mesías), Yenesi Suárez (Mariliendre), Lorenzo Zurzolo (Prisma), Mona Martínez (Veneno), Hugo Welzel (El hijo zurdo), María Morales (Honor), Daniel Ibáñez (Segundo premio), Nuria Mencía (Formentera Lady), el ganador del Goya Antonio de la Torre, así como Julio Torres, cinco veces nominado al Emmy.

Debutarán además en la cinta Milo Quifes, Valentín Martínez, Mario Silva, Manuel Gareno y Miguel Moreno. Junto a ellos se suman el rapero y músico Teo Lucadamo, así como el bailarín y modelo Joaquín Ruiz.

La bola negra se inspira en una obra perdida o inacabada de Federico García Lorca, de la que se conservan algunos personajes y las cuatro primeras páginas, así como en La piedra oscura de Alberto Conejero.

La película “narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca”, según la sinopsis oficial.

Cuando anunciaron el proyecto, los cineastas describieron la película como una “reivindicación queer de una parte de la historia de nuestro país”. Además, destacaron que será una producción “autoral”, “ambiciosa” y de gran envergadura. “Ahí contaremos lo que significa ser maricón a lo largo del tiempo”, señalaron.

A continuación, puedes ver nuevas imágenes del rodaje.