Las películas más esperadas de 2026

2026 será un año especialmente fértil para el cine LGTBIQA+ en español.

Entre regresos esperados, adaptaciones literarias, remakes de clásicos y nuevas apuestas de autor, los próximos meses dibujan un panorama marcado por la diversidad y la ambición creativa.

De Pedro Almodóvar a Los Javis, pasando por nuevas voces que debutan en el largometraje, la cartelera se prepara para acoger historias atravesadas por las cuestiones identitarias, la memoria y el cambio social.

A continuación, repasamos algunos de los títulos más destacados que llegarán próximamente a los cines y a las plataformas, así como varios proyectos que ya se encuentran en fase de producción y que prometen dar mucho que hablar.

Amarga navidad – 20 de marzo

Tras lanzar su primer largometraje rodado en inglés, Pedro Almodóvar vuelve a sus orígenes con Amarga Navidad, su nueva película, que estará protagonizada por Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Leonardo Sbaraglia y Patrick Criado. La historia se basa en un relato del propio Almodóvar incluido en su libro El último sueño y narra la historia de una directora de publicidad cuya madre muere durante un puente del mes de diciembre. Incapaz de afrontar el duelo, la protagonista se refugia en el trabajo para evitar enfrentarse a la pérdida.

La bola negra – 2 de octubre

Javier Calvo y Javier Ambrossi se han inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca para su nueva película. La cinta, que estará protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y Penélope Cruz, contará además en su reparto con nombres como Natalia de Molina, Yenesi Suárez e incluso Glenn Close. Según la sinopsis oficial, la película entrelaza las vidas de tres hombres en tres épocas distintas, unidas por el deseo, el dolor y la herencia.

Mi querida señorita (2026)

Aunque no se ha revelado la fecha de estreno, Netflix ha anunciado que se estrenará aún este año. El remake de la cinta protagonizada por José Luis López Vázquez en 1972 está a cargo de Fernando González Molina. Elisabeth Martínez debuta en la gran pantalla interpretando a la protagonista de esta película, cuya versión original fue nominada a los Premios Óscar en 1973 en la categoría de Mejor Película Internacional. El guion está a cargo de Alana S. Portero, autora de la aclamada novela La mala costumbre, quien será la responsable de aportar una mirada contemporánea sobre la intersexualidad a esta historia, ya considerada un clásico del cine español.

Esta soledad (2026)

Tras el éxito de la serie Yo, adicto, Javier Giner debuta en el cine con su primer largometraje. Según palabras del propio director, la película, protagonizada por Oriol Pla y Marina Salas, “trata sobre los vínculos que establecemos y la dificultad de sostenerse cuando todo alrededor se tambalea”. Ambientada en un Bilbao gris y lleno de heridas (urbanas, familiares y emocionales), la película retrata con ternura feroz a dos jóvenes que acaban de separarse y que sobreviven, como pueden, en un estado de confusión y soledad.

Películas que están en producción

Desierto Rosa

Ambientada en 1970 en un pueblo minero del desierto del norte de Chile, la película sigue la historia de Mariola, una joven de 17 años conocida en el pueblo como Mario. Mariola recibe la invitación de una compañía de teatro de travestis para viajar a Lima (Perú). Durante el viaje, empieza a descubrir quién ha querido ser siempre. Al regresar a Chile, una nueva era de cambios políticos y sociales la impulsa a afirmar su identidad. El primer largometraje de Costanza Majluf-Baeza estará protagonizado por Lola Bravo y contará además en el reparto con nombres como Daniela Vega, Marcelo Alonso, Mina Serrano y Claudia Di Girolamo.

Las malas

La esperada adaptación de la novela homónima de la escritora argentina Camila Sosa Villada se encuentra actualmente en producción. En enero de 2025 se anunció que Karla Sofía Gascón encabezaría el reparto de la película, cuya dirección está a cargo del ganador del Óscar Armando Bo, con Los Javis como productores. Las malas retrata el ambiente hostil que vive la comunidad trans en Córdoba (Argentina) y muestra cómo el colectivo trata de protegerse de la policía y de una sociedad que las margina.

De noche

Recientemente se han confirmado los rumores de que Pedro Pascal protagonizará la nueva película de Todd Haynes, tras el abandono del proyecto por parte de Joaquin Phoenix. La historia de De noche sigue el “inesperado romance” entre un policía y un profesor en el Los Ángeles de los años 30, “cuando la ciudad está dominada por la corrupción y el mundo se encuentra al borde de la guerra”, según la sinopsis oficial.⁠