La próxima temporada de Drag Race México contará con reinas de distintas franquicias

World of Wonder ha anunciado su nuevo formato, que reunirá a drag queens latinas de diferentes franquicias del universo Drag Race.

Drag Race México: Latina Royale seguirá el exitoso formato de Drag Race Philippines: Slaysian Royale, y reunirá a drag queens latinas que han participado en distintas versiones de RuPaul’s Drag Race alrededor del mundo.

Aún no se han confirmado la presentadora ni el jurado del formato; sin embargo, lo más probable es que Lolita Banana (Drag Race France) y Taiga Brava (Queen of the Universe) estén al frente del concurso, ya que son las actuales presentadoras de Drag Race México.

“World of Wonder se enorgullece de seguir destacando las muchas culturas que conforman el drag a nivel mundial y de celebrar el arte latino con Drag Race México: Latina Royale”, dijeron en un comunicado los cofundadores de WOW, Fenton Bailey y Randy Barbato.

El anuncio llega acompañado de gran expectación, ya que la versión filipina del formato se convirtió en el estreno más visto de WOW Presents Plus. Además, World of Wonder confirmó la cuarta temporada de Drag Race Philippines.

Drag Race México: Latina Royale y la cuarta temporada de Drag Race Philippines se estrenarán en WOW Presents Plus en 2026. Antes de ello, los fans de Drag Race México podrán disfrutar de Drag Race México: El Recuento, un programa que reunirá los mejores momentos de las dos temporadas de la versión mexicana de la franquicia y que se estrenará este diciembre.

RuPaul’s Drag Race UK vs. The World fue el primer spinoff de Drag Race en contar con un elenco de exconcursantes internacionales. El verano pasado se emitió la primera y única temporada de RuPaul’s Drag Race Global All Stars, que reunió a una drag queen de cada una de las 12 versiones internacionales de Drag Race.