GLAAD, la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, ha dado a conocer la lista de nominados de la 37.ª edición de sus premios, que reconocen a las mejores producciones LGTBIQA+ en el ámbito audiovisual y periodístico.

Los Premios GLAAD, que distinguen tanto obras estadounidenses como proyectos realizados en español, han anunciado 291 nominaciones en 32 categorías, cinco de ellas dedicadas exclusivamente al idioma español.

Estos son los principales destacados en español dentro de las categorías más relevantes de los Premios GLAAD: la película argentina Miss Carbón, protagonizada por Lux Pascal, ha sido nominada en la categoría Película sobresaliente – Streaming o TV, y el cantante español Guitarricadelafuente figura entre los candidatos a Artista musical revelación sobresaliente.

Pese a haber sido rodada en inglés, El beso de la mujer araña es una historia de raíz latina. La nueva versión, protagonizada por Jennifer Lopez, compite en la categoría de Película sobresaliente – estreno amplio en cines, lo que refuerza la presencia y el impacto de las producciones y talentos en español en esta edición de los galardones.

Entre las producciones nominadas en las categorías en español destaca Mariliendre. La serie musical, producida por Los Javis y protagonizada por Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi y Martín Urrutia, ha sido nominada en la categoría Serie de televisión con guion sobresaliente.

“Las series y medios más populares aparecen en la lista de nominados de este año porque las historias LGBTQ son una estrategia ganadora para una audiencia global que exige narrativas audaces y originales. A medida que el panorama mediático cambia, los videojuegos, las noticias locales y los pódcasts también se han convertido en el orgulloso hogar del talento y las narrativas LGBTQ”, declaró Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva de GLAAD.

La ceremonia de entrega de los Premios GLAAD se celebrará en Los Ángeles el jueves 5 de marzo.

Puedes consultar la lista completa de nominados en las categorías en español a continuación:

NOMINADOS A LA 37ª EDICIÓN ANUAL DE LOS PREMIOS GLAAD – CATEGORÍAS EN ESPAÑOL

Serie de Televisión con Guión Sobresaliente

El fin del amor (Prime Video)

Mariliendre (Atresplayer)

Mujeres con hombreras (Adult Swim / HBO Max)

Olympo (Netflix)

Serpientes y Escaleras (Netflix)

Periodismo Televisivo Sobresaliente

“Brasil: iglesias promueven la detransición de género” En Foco (FRANCE 24 Español)

“De maquillar reinas de belleza a preso en El Salvador” Noticias Telemundo (Telemundo)

“La historia del Stonewall Inn y la importancia de Nueva York para la comunidad LGBTQ+” Noticiero Univision 41 (Univision)

“Ni hombre, ni mujer: Intersexual” Noticias Telemundo (Telemundo)

“Ola arcoíris recorre América: ¿en qué punto están los derechos LGBTIQ+ en el continente?” Ellas Hoy (France 24 Español)

“Orgullo 2025 Avances, Desafíos y Caminos” Spectrum Noticias (Spectrum)

“El Orgullo, colores de libertad.” (CNN en Español)

“Raúl González revela por qué calló sobre su orientación sexual” Despierta América (TelevisaUnivision)

“Spirit Day una fecha para combatir el bullying a la comunidad LGBTQ+” Hoy Dia (Telemundo)

“Wendy Guevara, la sexta desigual” Desiguales (TelevisaUnivision)

Artículo sobresaliente de periodismo digital

“10 íconos LGBT+ que marcaron la historia de México” por Yet Akatzin Almazán (Homosensual.com)

“Las cosas positivas de la masculinidad que descubrí al transicionar como hombre trans” por Ronald Alexander Ávila-Claudio (BBC.com)

“Cuando la rebeldía perdura: envejecer siendo LGBTIQ+” por Mariana Escobar Bernoske (ElEspectador.com)

“El largo camino de las familias diversas para adoptar en México: ‘Lo que se busca es que los niños tengan un hogar’” por Paola Alín (ElPaís.com)

“Latinas trans denuncian que administración Trump ‘envalentona’ más ataques y discriminación en NYC” por Edwin Martínez (ElDiarioNY.com)

“My Coming Out Story” Quién [serie] (Quien.com)

“La Niñez Trans Existe” por David Cordero-Mercado (ElNuevoDia.com)

“La realidad de muchos jóvenes de la comunidad LGBTQ en México: poca aceptación familiar e ideas de suicidio” por Karen Esquivel (CNN.com)

“Que Nadie Te Diga Que no–El cine transfeminista de Gaby Castillo” por Andrea Dominguez y Andrés Camilo Gómez (sentiido.com)

“Un tercio de los mexicanos ha presenciado algún acto de violencia contra el colectivo LGTBIQ+” por Elena San José (El País.com)

Periodismo digital sobresaliente: vídeo o multimedia

“Amor y crianza diversa: la historia de cómo Sergio y Juan Pablo adoptaron a Amalia” (El Espectador)

“Hemos Estado. Nuestra historia nunca se detiene” (Pride Mx)

“Hombre o mujer, ¿y nada más? Historia sobre el género y la identidad” (DW Español)

“El Nuevo Reggaeton Sin Censura” DOSIS Con Michelle Galvan (Univision)

“¿Tienes HIV, Mijo? A Mother’s Journey” Living y Ready (LatiNation)

Reconocimiento Especial