Esta semana, las concursantes de la quinta temporada de Drag Race España se enfrentaron al temido Snatch Game. El desafío, que surgió en la segunda temporada del formato original en 2010, se ha convertido en un clásico de la competición al poner a prueba habilidades como la caracterización y la improvisación. Sin embargo, como destacó Supremme al anunciar el maxi reto de la semana, el verdadero objetivo es hacer reír a los jueces.

Aunque cuenta con una carrera destacada en el mundo del espectáculo precisamente por sus caracterizaciones de personalidades como Cher, Tina Turner, Michael Jackson y la propia RuPaul, Krystal Forever no logró convencer al jurado con su interpretación de Celia Cruz. Los jueces decidieron que era el final del camino para esta venezolana, que lleva más de tres décadas dedicada al espectáculo y al arte de la imitación.

Su paso por el werkroom estuvo marcado por escenas de tensión, convirtiéndola en una de las concursantes más recordadas de la edición. Como nos cuenta en esta entrevista, reconoce haber perdido puntos por “subir el tono de voz”. Quizás el público no haya podido apreciar del todo su talento como maquilladora, performer e incluso fashion queen. Su propuesta para la pasarela del tul, uno de los looks más grandilocuentes de la temporada, se vio eclipsada por la narrativa de su personaje, aunque su imponente vestido rosa era exactamente lo que se esperaba de una pasarela dedicada al tul.

Krystal admite que parte del papel de “villana” que se le ha asignado es responsabilidad suya, pero asegura ser una persona cariñosa y cercana, e invita al público a conocerla mejor a través de sus espectáculos. En esta conversación, la artista reflexiona sobre los desafíos de competir en un formato como Drag Race, las lecciones que se lleva del programa y los malentendidos que surgieron a raíz de su paso por él. También habla sobre su relación con Supremme de Luxe y su deseo de seguir creciendo en el escenario.

Hola, Cristal, ¿qué tal? De esta temporada, creo que eres la concursante que lleva más tiempo trabajando como drag. ¿Cuál es la principal diferencia que ves entre la escena drag cuando empezaste y la actual?

Comencé en Venezuela, y entonces ni siquiera usábamos el término drag queen, se decía travesti o transformista, porque nos caracterizábamos como otras artistas. Mi drag ha cambiado muchísimo desde entonces, pero siempre he sido fiel a mi estilo, que es un drag de la vieja escuela, que hace caracterizaciones. Me maquillo para parecerme a un artista específico. Llevo casi 35 años haciendo espectáculos de drag y, por supuesto, noto muchas diferencias. Entrar a Drag Race España no me ha cambiado en absoluto, porque sigo siendo la misma persona y artista que entró. Lo bueno del programa es que suma una experiencia más a mi repertorio como artista.

Y eso te convierte en una personalidad reconocida incluso entre tus propias compañeras. ¿Cómo ha sido eso a la hora de competir?

En algunos momentos me pudo haber jugado una mala pasada. Al ser una artista con tanta experiencia, me exigía a mí misma mucha más seriedad, y no quiero decir con esto que mis compañeras, que son como mi familia, no tuvieran presión, pero sí pienso que, por la edad y por toda la trayectoria que tengo, sentí una presión mayor.

Hablando con otras drags que he entrevistado, muchas coinciden en que lo importante es pasárselo bien y disfrutar la experiencia. Es algo que caracteriza mucho a la nueva generación de artistas. ¿Cuál fue para ti el mayor reto dentro del concurso?

Mi mayor reto fue conocer a cada una de las participantes y darme a conocer. Cada una tenemos una historia, una familia y unas costumbres diferentes. Soy de Venezuela, aunque vivo en España desde hace muchos años, y sé cómo es una persona española, pero todos somos totalmente distintos.

Si tuvieras otra oportunidad de volver a Drag Race, ¿harías algo diferente?

Lo he dicho anteriormente en otras entrevistas que si volviera, cambiaría la manera de gestionar una discusión. Si tuviera un malentendido con alguna compañera, intentaría hablar de otra manera, no con la rabia que mostré en esta temporada, sino de forma más calmada. Al subir el tono de voz perdí muchos puntos, así que creo que podría gestionarlo mejor si tuviera otra oportunidad.

