Jedet gana el juicio por la agresión sexual sufrida en los Premios Feroz

Jedet ha ganado el juicio por la agresión sexual que sufrió hace tres años en la fiesta posterior a los Premios Feroz en Zaragoza.

Así lo ha anunciado este martes en sus redes sociales, donde ha confirmado que el juzgado número 7 de Zaragoza ha dictado una sentencia condenatoria contra el productor Javier Pérez Santana, fallo que puede ser recurrido.

La agresión tuvo lugar tras la gala celebrada en 2023. Pérez Santana fue detenido aquella noche y la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) presentó una denuncia ante la Policía Nacional, que inició una investigación.

“Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida. Después de tres años, he ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncié”, comienza el texto publicado por la artista.

En su carta, Jedet describe el desgaste emocional que ha supuesto el proceso judicial. “No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes”, afirma.

La protagonista de Veneno también ha reflexionado sobre las dificultades de denunciar este tipo de delitos: “Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio”. Aun así, asegura que hacerlo ha sido “necesario” y “una forma de protegernos entre todas y de poner límites donde durante demasiado tiempo no los ha habido”.

“Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan”, señala antes de concluir: “Hoy para mí esta pesadilla termina. Cierro una etapa muy dura, con la tranquilidad de haber dicho la verdad y de haber confiado en la justicia. Ahora toca sanar, seguir adelante y vivir sin miedo”.