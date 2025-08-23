Se trata de la primera serie de France TV con un protagonista homosexual.

La serie francesa Todo esto te daré adapta la novela homónima de la autora española Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta en 2016.

La inspiración para el libro surge de la profunda conexión de la escritora con Galicia, región donde transcurre la historia original. La serie, en cambio, traslada la acción a la Provenza francesa y adapta también los nombres de los personajes al nuevo contexto. Así, Álvaro, el esposo del protagonista en la novela, pasa a llamarse Aymeric en la ficción.

La sinopsis oficial adelanta: Aymeric acaba de ser encontrado muerto en la Provenza y su esposo, Manuel Ortigosa, un escritor de éxito, empieza a sospechar de las circunstancias de su fallecimiento. Mientras atraviesa el duelo, Manuel descubre la vida secreta de su marido y a su poderosa familia política, de cuya existencia no tenía constancia. Con la ayuda de un policía y un sacerdote amigo, se adentra en una investigación que destapa intrigas familiares, secretos oscuros y traiciones.

Curiosamente, ni el director de la serie, Nicolas Guicheteau, ni el actor protagonista, David Kammenos, habían leído la novela original. Ambos prefirieron centrarse en el guion adaptado al público francés por Françoise Charpiat, Pascal Fontanille y Karine Lollichony, y en la universalidad del duelo.

Pese a estos cambios, Dolores Redondo se muestra satisfecha con la adaptación francesa. En sus palabras: “El ADN de mi novela está ahí. Muchos lectores me han dicho que esta historia es intemporal y universal, y seguramente tienen razón y podría estar ocurriendo en cualquier lugar del mundo”. Además, la autora realiza un pequeño cameo en la serie, apareciendo brevemente en el primer episodio.

“Fue después de rodar esta serie que me enteré de que, por primera vez, un personaje principal de una serie de televisión de France TV era homosexual”, explica Kammenos, quien interpreta a Manuel Ortigosa.

El actor aclara que no se trata de que sea el único personaje homosexual en la historia de la cadena, sino el primero cuya trama central no gira en torno a su orientación sexual. Según Kammenos, la homosexualidad de su personaje se aborda como un “no-tema”: algo natural y no conflictivo dentro de la narrativa.

Este enfoque, afirma el actor, refleja una mirada moderna y progresista que desplaza la orientación sexual del eje dramático, para centrarse en la compleja experiencia del duelo, la pérdida y los secretos familiares.

La normalización de la diversidad sexual en pantalla supone un avance significativo en la representación de personajes LGTBIQA+ en la ficción televisiva francesa.