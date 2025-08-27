La película, ambientada en la Sicilia de los años 80, llega a la plataforma de streaming el 5 de septiembre.

Fuegos artificiales está basada en el caso real de Giarre, una de las tragedias más impactantes y silenciadas de la historia de Italia.

La cinta narra la historia de Gianni y Nino, dos adolescentes que descubren el amor en la conservadora y homófoba Sicilia de 1982.

Según la sinopsis oficial: “Mientras los italianos sueñan con ganar el Mundial de fútbol, que finalmente conquistaría la selección nacional, dos adolescentes sueñan con vivir su historia de amor sin miedo. Gianni, acosado por su sexualidad, y Nino, miembro de una familia dedicada a los fuegos artificiales, deberán enfrentarse al rechazo de sus familias y de un pueblo conservador que no acepta su relación”.

La película se inspira en el delitto di Giarre, un doble homicidio que conmocionó a Italia el 31 de octubre de 1980. Giorgio Agatino Giammona y Antonio Galatola, conocidos como i ziti (los novios), fueron hallados muertos de la mano en un campo de cítricos, asesinados cada uno con un disparo en la cabeza.

Las investigaciones señalaron a Francesco Messina, sobrino de una de las víctimas, que entonces tenía trece años y no podía ser juzgado legalmente. Inicialmente confesó que las víctimas le habían pedido que las matara bajo amenaza, pero dos días después se retractó, alegando que su declaración fue fruto de la presión policial.

El director Giuseppe Fiorello explica que su motivación principal era rescatar la memoria de la historia: “Eran Toni y Giorgio, y la necesidad de no olvidarlos”. El cineasta evita centrar la película únicamente en la tragedia y prefiere retratar el amor entre los dos jóvenes en medio de una sociedad marcada por la homofobia estructural, con la esperanza de que “esta película pueda devolverles la vida, al menos un poco”.

El título original, Stranizza d’amuri, rinde homenaje a la canción homónima de Franco Battiato, un tema emblemático sobre un amor que persiste en medio de la guerra: “Un amor que no muere a pesar del horror que lo rodea y se mantiene puro y fuerte”, señala Fiorello.

El debut cinematográfico del director ha recibido dos nominaciones a los premios David di Donatello.

Mira el tráiler a continuación: