Estas películas LGTBIQA+ se estrenarán próximamente en Filmin

Con la carrera hacia los grandes premios del cine ya en marcha, hemos preparado una lista con las mejores películas que se han estrenado recientemente, así como de aquellas que llegarán próximamente a Filmin.

Desde películas españolas nominadas a los Premios Goya hasta producciones internacionales galardonadas en importantes festivales, hemos reunido historias que exploran desde el primer amor hasta el legado de una gran personalidad artística o los claroscuros de un romance de época.

Entre los estrenos más recientes destaca Incógnito, un thriller protagonizado por Russell Tovey (Years & Years) y Tom Blyth (Los juegos del hambre), que juega con los límites de la identidad y la memoria. A su lado encontramos Maspalomas, una propuesta española que combina drama y sensibilidad para retratar los vínculos familiares y la búsqueda de pertenencia en un entorno marcado por la luz y la nostalgia.

En las próximas semanas, Filmin ampliará su oferta con títulos muy esperados. El 29 de enero llegará Estrany riu, la ópera prima de Jaume Claret Muxart, nominada a mejor dirección novel y a mejor actor revelación (Jan Monter) en los Premios Goya. La película aborda la adolescencia y todo lo que esta implica: la familia, la sexualidad y la intimidad.

El 13 de febrero se estrenará Sueños en Oslo, ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín. La cinta cuenta la historia de Johanne, una joven que se enamora perdidamente de su profesora de francés y experimenta así la intensidad de su primer amor.

El 27 de febrero será el turno de Un día con Peter Hujar, en la que el director Ira Sachs recrea una conversación que mantuvieron Peter Hujar y Linda Rosenkrantz en Nueva York hace más de cincuenta años. La película arroja luz sobre el vibrante mundo artístico de la ciudad y propone un viaje introspectivo por la vida del fotógrafo estadounidense.

Finalmente, el 13 de marzo se incorporará Las flores del silencio, un drama de época que combina romance y reflexión histórica con una cuidada puesta en escena. La cinta narra la historia real de un médico que, en la Inglaterra de 1920, intentó “curar” la homosexualidad, incluso a costa de la vida de sus pacientes.