El Archivo Arkhé, en Madrid, reabre la exposición PLUMA ROJA. De Federico García Lorca a Pedro Zerolo. Un siglo de disidencia sexual en el Estado español, incorporando nuevas piezas como Ruina, la obra del artista Eugenio Merino dedicada al cuerpo desaparecido de Lorca.

Coproducida por el Archivo Arkhé y la Fundación Pedro Zerolo y comisariada por Halim Badawi, la exposición propone un recorrido por la historia de la lucha LGTBIQA+ en el Estado español, con especial atención al periodo 1975-2015. A través de un centenar de obras de arte, fotografías históricas, panfletos, carteles, libros y publicaciones periódicas, la muestra revisa un siglo de disidencia sexual y memoria colectiva.

Inaugurada originalmente en junio de 2025 y prevista hasta septiembre, la exposición ha ampliado su periodo de exhibición tras recibir más de cuatro mil visitantes. Ahora permanecerá abierta varias semanas más, permitiendo que el público la visite o la recorra nuevamente gracias a la incorporación de nuevas obras.

Entre ellas se encuentra Ruina, creada por Eugenio Merino en 2024. El artista, conocido por abordar cuestiones de poder, memoria histórica y derechos humanos, centra esta pieza en el cuerpo desaparecido de Federico García Lorca, figura emblemática de la Generación del 27, grupo de escritores que renovó la literatura española al combinar tradición y vanguardia. La obra pasará a habitar de forma permanente el espacio del Archivo Arkhé.

La exposición también conmemora los veinte años de la aprobación del matrimonio igualitario, los diez años del fallecimiento del activista Pedro Zerolo y los cincuenta años de democracia en España. En el recorrido pueden encontrarse obras de artistas como Gonza Gallego y Rodrigo Muñoz Ballester.

PLUMA ROJA puede visitarse de martes a viernes de 16:00 a 20:00 y los sábados de 11:00 a 14:30 en el Archivo Arkhé (calle Dr. Fourquet, 18 bajo), en el madrileño barrio de Lavapiés.