La sexta edición de El Desafío ya está en marcha y, una vez más, promete poner al límite al cuerpo y a la mente de sus concursantes.

El programa se estrenó el viernes 9 de enero en Antena 3 con un casting dispuesto a dar mucho que hablar: Willy Bárcenas, María José Campanario, Patricia Conde, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas, Eva Soriano, José Yélamo y Eduardo Navarrete se enfrentan cada semana a pruebas cada vez más extremas, conducidos por Roberto Leal.

En esta nueva temporada, el listón sube: regresan desafíos míticos como la apnea, se incorporan retos todavía más espectaculares y el riesgo es mayor que nunca. Piscinas de hielo, fuego, pruebas bajo el agua o números musicales de gran formato convierten a esta sexta edición en la más intensa hasta la fecha, todo bajo la atenta mirada del jurado formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.

Entre los concursantes destaca Eduardo Navarrete, uno de los diseñadores más reconocidos del panorama nacional y una de las personalidades más carismáticas de esta edición.

Fiel a su entusiasmo y sentido del humor, el alicantino se enfrenta en El Desafío a una experiencia completamente distinta a la de los talleres de moda, demostrando que el riesgo y la valentía también forman parte de su ADN creativo. Con él hablamos sobre miedo, límites personales, televisión y representación, en una entrevista tan directa como sin filtros.

Has participado en El Desafío, un formato bastante distinto a lo que habías hecho hasta ahora. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te lo propusieron?

Lo primero que pensé fue si iba a ser capaz. No tanto de participar, sino de quedar donde yo quería quedar. Es un programa muy duro, pero también había pasado por él gente muy distinta, de diferentes edades y condiciones físicas. Yo llevaba ya un tiempo entrenando y cuidándome, así que me veía preparado. Sabía que iba a ser un reto, pero me apetecía.

Es un concurso muy exigente físicamente, pero también mentalmente. ¿Cuál fue el mayor reto para ti?

Mentalmente también es duro, claro. Hay pruebas muy extremas y tienes que estar preparado psicológicamente. En mi caso, lo peor fue la prueba de los aéreos, con las telas. Es muy física: mido 1,90 y peso cerca de cien kilos, así que colgarme de ahí fue una locura. Se me llenaron las piernas de moratones; de hecho, los que se ven en el vídeo resumen son míos. Fue una de las pruebas más duras que he hecho nunca.