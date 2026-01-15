La sexta edición de El Desafío ya está en marcha y, una vez más, promete poner al límite al cuerpo y a la mente de sus concursantes.
El programa se estrenó el viernes 9 de enero en Antena 3 con un casting dispuesto a dar mucho que hablar: Willy Bárcenas, María José Campanario, Patricia Conde, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas, Eva Soriano, José Yélamo y Eduardo Navarrete se enfrentan cada semana a pruebas cada vez más extremas, conducidos por Roberto Leal.
En esta nueva temporada, el listón sube: regresan desafíos míticos como la apnea, se incorporan retos todavía más espectaculares y el riesgo es mayor que nunca. Piscinas de hielo, fuego, pruebas bajo el agua o números musicales de gran formato convierten a esta sexta edición en la más intensa hasta la fecha, todo bajo la atenta mirada del jurado formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura.
Entre los concursantes destaca Eduardo Navarrete, uno de los diseñadores más reconocidos del panorama nacional y una de las personalidades más carismáticas de esta edición.
Fiel a su entusiasmo y sentido del humor, el alicantino se enfrenta en El Desafío a una experiencia completamente distinta a la de los talleres de moda, demostrando que el riesgo y la valentía también forman parte de su ADN creativo. Con él hablamos sobre miedo, límites personales, televisión y representación, en una entrevista tan directa como sin filtros.
Has participado en El Desafío, un formato bastante distinto a lo que habías hecho hasta ahora. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te lo propusieron?
Lo primero que pensé fue si iba a ser capaz. No tanto de participar, sino de quedar donde yo quería quedar. Es un programa muy duro, pero también había pasado por él gente muy distinta, de diferentes edades y condiciones físicas. Yo llevaba ya un tiempo entrenando y cuidándome, así que me veía preparado. Sabía que iba a ser un reto, pero me apetecía.
Es un concurso muy exigente físicamente, pero también mentalmente. ¿Cuál fue el mayor reto para ti?
Mentalmente también es duro, claro. Hay pruebas muy extremas y tienes que estar preparado psicológicamente. En mi caso, lo peor fue la prueba de los aéreos, con las telas. Es muy física: mido 1,90 y peso cerca de cien kilos, así que colgarme de ahí fue una locura. Se me llenaron las piernas de moratones; de hecho, los que se ven en el vídeo resumen son míos. Fue una de las pruebas más duras que he hecho nunca.
¿Hubo alguna prueba en la que pensaste: “¿Qué hago yo aquí?”
Sí. Recuerdo una prueba en una nave, a primera hora de la mañana, con un frío brutal. Me cubrieron el cuerpo con un gel helado y me pusieron tres pijamas empapados en ese gel. La temperatura corporal baja muchísimo. Y claro, todo eso para luego prenderte fuego… Pues piensas: “igual pegarme fuego no entraba en mis planes”.
Con el fuego pasas miedo, aunque es seguro: si te quemas, te apagan. El problema es que, si te das cuenta de que te quemas, es que ya te has quemado. Por eso te dicen que, a la mínima sensación de calor, avises. En mi caso iba conduciendo un quad, bajando unas escaleras, con un tanque de gasolina delante y el fuego detrás. Era todo bastante peligroso, pero aquí sigo vivo.
¿Esta experiencia cambió tu relación con el miedo o con tus propios límites?
Con el miedo no, porque el miedo se tiene o no se tiene. Pero con los límites, sí. He hecho cosas que nunca pensé que haría y que no creo que vuelva a hacer.
Por ejemplo, ¿me considero una persona aventurera? Me gusta la aventura y me gusta hacer cosas, pero no soy el típico que se iría un domingo a hacer puenting. No le veo la gracia a hacer puenting; prefiero irme a comer. Una aventura también puede ser una experiencia gastronómica. Pero aquí me he tirado desde siete metros boca abajo, colgado de una tela en la que yo mismo me había enrollado. He superado límites personales, sin duda.
Has participado en varios realities. ¿Crees que la televisión representa de forma justa y real a la comunidad LGTBIQA+?
Evidentemente somos una minoría. Pero hay personas como Valeria Vegas, por ejemplo, que es inteligente, educada y muy buena persona, y me encanta verla en todo tipo de programas, tanto de cine como de política o de actualidad. Para mí, que hubiese más gente como ella sería lo ideal, pero lo cierto es que personas como Valeria hay muy pocas.