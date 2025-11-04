Drag Race España ha sido renovada para una sexta temporada

Atresplayer ha confirmado que la versión española de RuPaul’s Drag Race se ha renovado para una sexta temporada.

La plataforma de streaming anuncia la novedad mientras se emite la quinta edición del concurso de drag queens, cuyo estreno ha sido el más visto de la franquicia en España.

El casting para seleccionar a las aspirantes ha comenzado este lunes. La producción “busca una nueva generación de drags que lucharán por convertirse en la próxima superestrella drag española”.

Drag Race España se convierte así en la tercera versión más longeva del universo Drag Race, con seis temporadas y una edición All Stars, tras RuPaul’s Drag Race UK y Canada’s Drag Race.

Supremme de Luxe sigue al frente del formato. Aunque no se ha hecho ningún anuncio en relación con los miembros del jurado, lo más probable es que Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo vuelvan a sentarse en la bancada una temporada más.

La plataforma confirma que, con cada nuevo episodio que se estrena cada domingo, se repite el hito marcado en el estreno de la temporada, batiendo récords de audiencia.

El gran éxito entre el público ha hecho que el programa se sitúe entre las mejores versiones a nivel mundial, siendo esta quinta edición la mejor valorada de toda la historia de la franquicia.

Drag Race España ha revolucionado por completo el panorama artístico internacional, alzándose como una verdadera plataforma para que el arte drag ocupe un lugar destacado.

Además, el concurso ha logrado formar comunidad: los fans del programa se organizan cada domingo para ver juntos el estreno en numerosos puntos de España, y las salas se llenan para disfrutar del programa.

Sigue atento para más novedades sobre la sexta temporada de Drag Race España.