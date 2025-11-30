La versión española de Drag Race sigue a la vanguardia del resto de franquicias al convertirse en la primera en contar con una segunda edición del spin-off All Stars.

Atresplayer ha confirmado este sábado, 29 de noviembre, que Drag Race España: All Stars ha sido renovada para una segunda temporada.

La novedad ha sido revelada durante el Atresplayer Day, un evento organizado por la plataforma de streaming para presentar sus próximos estrenos.

Durante el evento, que tuvo lugar en Gran Canaria, Atresplayer anunció más de 20 proyectos y reveló que la segunda entrega de Drag Race España: All Stars ya se encuentra en producción.

“El taller más famoso de la televisión reabrirá sus puertas para volver a recibir a algunas de las reinas más destacadas de sus últimas ediciones. Ellas protagonizarán una competición que tendrá nuevas reglas y giros que no esperan”, adelanta la sinopsis.

Aunque la fecha de estreno aún no ha sido revelada, Atresplayer informa que llegará después de la sexta temporada de la versión regular del concurso, que podría estrenarse en la segunda mitad de 2026.

Supremme de Luxe seguirá al frente del formato y, aunque no se ha revelado ninguna información al respecto sobre los miembros del jurado, lo más probable es que regresen Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi.

La primera temporada de Drag Race España: All Stars se estrenó el 4 de febrero de 2024 y coronó a Drag Sethlas, quien se convirtió en la primera integrante del Salón de la Fama de Drag Race España.

El spin-off se emitió tras el estreno de la tercera temporada del concurso regular y reunió a concursantes de las tres primeras entregas.

Sigue pendiente de más novedades sobre la segunda temporada de Drag Race España: All Stars.