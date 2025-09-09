Tras cuatro exitosas temporadas y la primera edición internacional del spin-off All Stars, España vuelve a presentar una nueva promoción de reinas listas para conquistar el mundo.

El domingo 7 de septiembre, Atresplayer y WOW Presents Plus lanzaron el Meet the Queens, el tradicional formato que presenta a las concursantes de cada nueva temporada de Drag Race.

Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco son las nuevas drag queens que lucharán por la corona.

La versión española del reality ya se ha consolidado como una de las más aclamadas de la franquicia, con seguidores devotos en diferentes partes del mundo.

Para mantenerse a la vanguardia, Drag Race España siempre ha apostado por la diversidad: desde un Pit Crew inclusivo hasta la selección de reinas que representan la pluralidad del drag en España y dentro del colectivo LGTBIQA+.

En esta quinta temporada, que se estrenará el 28 de septiembre, 12 nuevas reinas se enfrentarán a una serie de desafíos para convertirse en la próxima Superestrella Drag de España y llevarse a casa un premio de 50.000 euros, 20.000 euros más que en la temporada anterior, cuyo galardón fue de 30.000 euros.

El aumento del premio no será la única sorpresa de esta edición: la nueva entrega del talent show traerá una gran novedad que marcará el destino de las reinas desde el primer programa.

Supremme de Luxe vuelve a ponerse al frente del formato. Junto a la presentadora, el jurado de la quinta edición estará integrado nuevamente por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

Conoce a las concursantes de la quinta temporada de Drag Race España:

ALEXANDRA DEL RAVAL

27 años, Barcelona. Se define a sí misma como “una pedazo de chunga”, toda una vedette de barrio a la que le gusta “el brillo, la pedrería y la pluma”. Sus puntos fuertes son la belleza, la comedia, el cabaret “y desnudarse”.

DAFNE MUGLER

20 años, Málaga. Dafne se autoproclama como la primera bailarina de ballet de Drag Race España. Aunque es “muy jovencita”, lleva muchos años de carrera y no quiere que nadie la subestime: viene a “cargarse a todas sus compañeras y darlo todo sobre el escenario”.

DENÉBOLA MURNAU

23 años, Elche. Denébola se autoproclama “la payasita de porcelana” de Drag Race España. Sus puntos fuertes son la “estética, el teatrillo y el concepto”. Define su drag “como si una película de Marilyn Monroe fuera dirigida por Tim Burton”, porque sus principales referentes son las estrellas plateadas de los años 50 y Beetlejuice.

EVA HARRINGTON

27 años, Tenerife. Defiende que su drag es “una explosión de feminidad, caderas, cintura, fortaleza y elegancia”. “Si Alaska y Mónica Naranjo hubiesen sido lesbianas y hubiesen congelado óvulos, hubiese salido Eva Harrington”.

FERRXN

27 años, Valencia. Ferrxn se proclama “la comedy queen de la temporada” y llega a Drag Race España con su tierra por bandera: “Jo non sóc de València, sóc València”. “Tengo mucha imaginación a la hora de componer looks”, asegura.

KRYSTAL FOREVER

52 años, Venezuela. Su nombre viene de la película Showgirls. Su antagonista es “icónica y mala como yo”. Sus principales referentes son las grandes divas y la música de los 80 y 90: Diana Ross, Whitney Houston y RuPaul.

LACA UDILLA

27 años, Valencia. Su nombre viene del generalísimo Francisco Franco, pero ella no es fascista, sino performance. El bigotillo es su seña de identidad, porque los hombres con bigote son maricones o fachas… o las dos cosas a la vez.

LA ESCÁNDALO

26 años, Castellón. Define su personalidad drag como una mezcla de “la elegancia de toda la vida” con los videojuegos. Sus referentes son las mujeres luchadoras y los dibujos de su infancia.

MARGARITA KALIFATA

32 años, Córdoba. Define su drag como juguetona y sex-symbol. Sus referentes son Pamela Anderson (“si fuera andaluza”); y su madre, de la que ha heredado su rubio y los ojos azules.

NIX

29 años, Alicante. Se define como una fashion queen “impoluta y sin fallos” y como “el rostro de la edición”. Sus puntos fuertes son “la moda, la belleza, la estética, la actuación” y que es “un poco bichilla”.

NORI

28 años, Mérida. Ella es la “fashion y muscle queen’ de la temporada. Sus principales referentes son diseñadores como Versace o Mugler y divas como Christina Aguilera. Sus puntos fuertes son “los looks, el maquillaje, la peluquería, la costura y bailar”.

SATÍN GRECO

39 años, Torremolinos. Sus referentes son “el arte español y las grandes folclóricas: Lola Flores, Rocío Jurado o Lina Morgan”. Ella se define como “muy talentosa”. “Lo mismo te hago un folclore español que te levanto la pierna hasta el hombro”.