La finalista de la cuarta temporada de Drag Race España, Chloe Vittu y Polcomptonn unen fuerzas por primera vez en Cuando Estoy Hot, una canción tan ardiente como impredecible que fusiona house experimental, techno y hardcore, dando como resultado una experiencia sonora intensa, diseñada para romper cualquier pista de baile.
El tema, que ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming, marca un nuevo y ambicioso paso en la evolución artística de ambos. En esta colaboración, Chloe Vittu pone la voz como artista invitada, mientras que Polcomptonn firma la letra y comparte protagonismo vocal, en una sinergia que se siente natural y potente.
Compuesta por Pol y producida por Bengro, Cuando Estoy Hot se construye como un viaje en constante transformación. La canción parte de un house experimental con cambios de tempo, se abre de forma abrupta hacia un techno contundente y culmina en un tramo final de hardcore explosivo que lleva la tensión al límite.
Lejos de la estructura pop clásica, el tema apuesta por sorprender hasta el último segundo. “Es literalmente como un viaje”, explica Polcomptonn. “Me gusta que las canciones no sean previsibles, que vayan entrando cosas y no dejen de sorprender”.
La letra celebra el deseo, la atracción y la sensación universal de “sentirse hot”, explorando la sexualidad desde un lugar explícito pero, sin caer en lo vulgar. “No habla del amor romántico”, señala Pol, “habla del poder y de dejarse perder por esa atracción hacia otra persona”.
La conexión entre ambos artistas fue inmediata. Polcomptonn, admirador confeso del trabajo de Chloe, decidió escribirle directamente con la idea del tema ya rondándole la cabeza. Chloe no solo aceptó, sino que se sintió completamente reflejada en la letra desde el primer momento.
“Era como si la hubiese escrito yo”, cuenta Chloe Vittu. “Se puso totalmente en mi piel. Fue un proceso súper fácil y muy cómodo. En el estudio fluyó todo y nos divertimos mucho, y creo que eso es lo que ha permitido que la canción sea tan disfrutable”.
Esa complicidad se percibe claramente en el resultado final, donde ambas identidades artísticas se potencian sin eclipsarse, defendiendo una sexualidad libre y sin complejos.
Tras su paso por Drag Race España, Chloe Vittu no ha parado de trabajar. Ha recorrido escenarios de todo el país, llevó Mujer Loba Remix de gira por México y continúa construyendo una identidad musical cada vez más sólida.
“Siempre que tengo un rato libre intento hacer música”, explica. Cuando Estoy Hot forma parte de los lanzamientos que tiene previstos, con más música en camino en 2026, y la posibilidad de nuevas colaboraciones.
Además, Chloe se encuentra preparando una nueva gira junto a La Niña Delantro, tras el éxito de su anterior tour, y no descarta lanzar un tema conjunto con ella de cara al verano.
Con apenas un año publicando música, Polcomptonn es una de las propuestas emergentes más interesantes de la escena electrónica alternativa. Con diez temas publicados, once con este lanzamiento, destacan piezas como Full Time Bi, que visibiliza la bisexualidad con fuerza y honestidad, o Pa’ quién si no, una fusión de flamenco y techno.
“Utilizo la música para comunicarme”, afirma. “Exploro muchos estilos, pero lo que me caracteriza son los cambios de tempo y de género dentro de una misma canción”.
De cara a 2026, Pol prepara sus primeros conciertos en directo, trabajando ya con bailarinas y cerrando fechas vinculadas a festivales, aunque por ahora prefiere mantener los detalles en secreto.
Ambos coinciden en que Cuando Estoy Hot no es solo una canción de estudio, sino una experiencia pensada para el directo. “Tiene mucha energía y queremos llevar esa energía al escenario”, adelanta Chloe. Pol remata: “No hemos querido suavizar nada. Hemos dejado que la canción sea lo que pide la canción”.
Con esta colaboración, Chloe Vittu y Polcomptonn no solo firman un tema contundente y provocador, sino que reivindican una forma de entender la música y la sexualidad desde la libertad. Un golpe directo al cuerpo… y a la pista de baile.