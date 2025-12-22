La finalista de la cuarta temporada de Drag Race España, Chloe Vittu y Polcomptonn unen fuerzas por primera vez en Cuando Estoy Hot, una canción tan ardiente como impredecible que fusiona house experimental, techno y hardcore, dando como resultado una experiencia sonora intensa, diseñada para romper cualquier pista de baile.

El tema, que ya se encuentra disponible en las plataformas de streaming, marca un nuevo y ambicioso paso en la evolución artística de ambos. En esta colaboración, Chloe Vittu pone la voz como artista invitada, mientras que Polcomptonn firma la letra y comparte protagonismo vocal, en una sinergia que se siente natural y potente.

Compuesta por Pol y producida por Bengro, Cuando Estoy Hot se construye como un viaje en constante transformación. La canción parte de un house experimental con cambios de tempo, se abre de forma abrupta hacia un techno contundente y culmina en un tramo final de hardcore explosivo que lleva la tensión al límite.

Lejos de la estructura pop clásica, el tema apuesta por sorprender hasta el último segundo. “Es literalmente como un viaje”, explica Polcomptonn. “Me gusta que las canciones no sean previsibles, que vayan entrando cosas y no dejen de sorprender”.

La letra celebra el deseo, la atracción y la sensación universal de “sentirse hot”, explorando la sexualidad desde un lugar explícito pero, sin caer en lo vulgar. “No habla del amor romántico”, señala Pol, “habla del poder y de dejarse perder por esa atracción hacia otra persona”.