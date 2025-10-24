“Carmen y yo tenemos un tipo de drag parecido”: Eva Harrington explica su entrada en el Werkroom

Eva Harrington fue una de las grandes sorpresas de la quinta temporada de Drag Race España. Desde su entrada al taller, cuando rompió una foto de la primera ganadora de la franquicia en España, la drag tinerfeña llamó la atención por su belleza clásica y por un talento vocal que rápidamente la distinguió del resto.

En el primer desafío del concurso, el talent show, Eva deslumbró al jurado con una potente actuación en directo, demostrando que su relación con la música va mucho más allá del drag.

Sin embargo, su paso por el programa fue breve. Eva se convirtió, junto a La Escándalo, en la segunda eliminada de la temporada. Una doble expulsión en Drag Race siempre deja huella: es un recurso utilizado cuando ambas artistas en el bottom no demuestran suficiente interés en continuar en la competición. Pero en este caso, la doble eliminación era casi inevitable, ya que en el cuarto episodio solo una concursante había abandonado el programa hasta el momento.

Tal como han manifestado los jueces en estos primeros episodios, las expulsiones están siendo especialmente difíciles en comparación con otras temporadas, sobre todo tras un lip sync tan reñido como el que protagonizó Eva junto a La Escándalo y Nix en el último episodio.

Hablamos con Eva Harrington sobre su paso por el programa, los desafíos del concurso, la relación con sus compañeras y los próximos pasos de su carrera.

Hola Eva, ¿qué tal? ¿Eres una drag cantante o una cantante que hace drag? ¿Qué empezó primero?

De pequeño empecé a dar clases de canto, me apuntó mi familia, mi madre, pero era canto clásico, ópera. Era muy disciplinado, había que ir a muchas clases, yo era muy pequeño y me cansé. Cuando empecé con el drag, este me reconectó con esa parte. Volví a tener ganas de cantar, de transmitir, de contar mis propias historias, lo que me pasaba a mí. Ya no se trataba sólo de interpretar las historias de otros, sino de añadir las mías propias a mi personaje a través de la música.

¿Y cuál fue para ti el mayor reto que has enfrentado en el programa?

Creo que mi mayor reto fue intentar disfrutarlo, porque soy una persona muy perfeccionista y no me gusta mostrar mi parte vulnerable, mi lado más íntimo, que es lo que más me cuesta transmitir a los demás. Ese fue, sin duda, el mayor desafío al enfrentarme a un programa de televisión como drag. Pero bueno, se intentó… no sé si se consiguió.

En el Meet the Queens dijiste que si te cruzabas con alguna compañera con doble cara, ibas a por ella. ¿Te encontraste con alguien así?

Con el tema de las compañeras no puedo quejarme, porque honestamente éramos todas bastante sinceras. Si alguna decía “chicas, he dicho esto”, enseguida se arreglaba, porque al final todas teníamos ese sentido de compañerismo. Entendíamos que estábamos en el mismo barco y que era un programa que teníamos que sacar adelante juntas. La convivencia fue clave, y por eso creo que todas al final nos llevamos bien.