Bad Bunny protagonizará su primera película

El proyecto se presenta como una carta de amor del director a su isla natal, Puerto Rico.

La película, titulada Porto Rico, es un “western caribeño épico” y un drama histórico protagonizado por Benito “Bad Bunny” Martínez Ocasio (Cassandro) en su primer papel principal en el cine.

Según el portal Deadline, el proyecto marca el debut del ganador del Grammy René “Residente” Pérez en la dirección de un largometraje.

El reparto incluye además a Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem. Alejandro G. Iñárritu ejerce como productor ejecutivo.

En 2023, Residente y el guionista Alexander Dinelaris (Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)) revelaron que coescribieron el guion, que en su momento fue descrito como un drama histórico basado en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, conocido como Águila Blanca.

Maldonado Román luchó contra el colonialismo liderando una banda de exconvictos para reivindicar a Puerto Rico en su búsqueda de una identidad como país.

Sin embargo, no se ha revelado si la película seguirá la línea argumental original mencionada. La sinopsis adelanta que la producción “combina una dimensión histórica con un enfoque visceral y lírico, y una narrativa cautivadora inspirada en hechos reales”.

El anuncio del proyecto llega tras la arrolladora actuación de Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl a principios de este mes, con su propio homenaje a Puerto Rico. Su actuación estuvo íntimamente entretejida con la cultura boricua.

Bajo el dominio de Estados Unidos, Puerto Rico fue conocido como Porto Rico, una grafía anglicanizada del nombre de la isla, entre 1900 y 1932, cuando el Congreso aprobó una ley que restableció oficialmente la forma en español.