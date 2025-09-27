Ana Locking: “El drag me ha enseñado a trabajar con un solo look”

Cinco años después de su estreno, Drag Race España sigue demostrando que el drag es mucho más que un espectáculo: es una herramienta de resistencia, de celebración y de visibilidad. El 28 de septiembre llega la quinta temporada del talent show a atresplayer, con una nueva promoción de doce reinas listas para luchar por la corona y un premio que asciende a 50.000 euros.

El fenómeno, que ya cuenta con cuatro ediciones y un All Stars, ha consolidado a España como uno de los países donde la franquicia brilla con más fuerza. La diversidad y la autenticidad del drag español, “muy sinvergüenza y muy pulido a la vez”, como lo define Ana Locking, serán protagonistas en una edición que promete más emoción y sorpresas que nunca.

Al frente del formato regresa Supremme de Luxe, y junto a ella, los ya imprescindibles miembros del jurado: Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. La diseñadora, que confiesa que el programa le ha enseñado a narrar una historia completa a través de un solo look, asegura que esta temporada hay que vivirla “desde el amor, porque nos va a sorprender desde el corazón”.

Con ese espíritu arranca una edición en la que Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco pondrán a prueba su creatividad en retos de todo tipo: desde actuaciones musicales hasta pasarelas temáticas que exigirán lo mejor de cada una.

Hablamos con Ana Locking sobre su experiencia a lo largo de estos cinco años en el jurado, su relación con la moda, los momentos que más la han marcado en el programa y lo que podemos esperar de esta nueva temporada que promete robarnos el corazón.

Para empezar, me gustaría que compartieras algún recuerdo, algo que te haya marcado o sorprendido a lo largo de estos cinco años en Drag Race España.

A nivel emocional y personal, algo que siempre llevaré en el corazón fue La noche de las 1.000 Ana Locking. Todo el equipo de Drag Race me tenía engañada: todos sabían que se me iba a hacer aquel homenaje y a mí me dijeron que estaba dedicado a otra persona. En directo me revelaron que era para mí y me emocioné muchísimo. Fue muy especial ver a todas las reinas vestidas con un look mío y comprobar que habían empleado su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su talento y su emoción en rendirme homenaje. Aquello fue increíble.

Después ha habido otros momentos muy especiales. En la primera temporada, cuando Dovima Nurmi se quedó quieta en el lip sync, viví un auténtico flechazo artístico con ella: me encantaba su estética, era como un enamoramiento. Nunca había sucedido en ninguna franquicia que una concursante permaneciera inmóvil en un lip sync para dejar ganar a su compañera. Durante esos dos o tres minutos no movió ni un solo músculo. Me pareció impactante y también muy emocionante.

¿Hay algún look de todas las temporadas que recuerdes especialmente?

Muchos. Viniendo del mundo de la moda, me fascinan los looks que hacen referencia a grandes diseñadores: McQueen, Galliano, Viktor & Rolf, Margiela, Thom Browne… Pero si tengo que elegir uno que me conmovió especialmente, hasta el punto de hacerme llorar, fue el que presentó Onyx en la segunda temporada. Era un homenaje al Ángel Caído, la única escultura de ese tipo en el mundo, que está en el Parque del Retiro de Madrid. Además de la simbología, el look era impecable en su ejecución. Y no fue solo cuestión de salir y mostrarlo: la manera performática en que lo presentó elevó todo el conjunto. Onyx ahí, realmente, se salió del tiesto.

A principios de este año anunciaste tu primer proyecto como figurinista en un medio audiovisual. ¿Crees que haber estado todas esas temporadas en Drag Race te ha ayudado de alguna manera?

Sí, definitivamente. En mi trabajo como diseñadora de moda estoy acostumbrada a plantear un concepto y desarrollarlo en una colección de 40 o 50 looks, donde la narrativa estética avanza poco a poco desde el primero hasta el último: en color, formas, volúmenes… Pero nunca había trabajado la narrativa en un solo look. El drag me ha enseñado a trabajar con un solo look: un concepto amplio, una identidad, una idea, una historia. Cuando me llamaron para hacer el vestuario de los tres personajes de La vida breve, estudié el desarrollo de cada uno de ellos. El vestuario debía representar al personaje, a la escena y a la evolución de ese personaje dentro de la historia que se contaba. Y eso, en el fondo, también es el drag.