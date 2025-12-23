Tras lanzar su primer largometraje rodado en inglés, Pedro Almodóvar vuelve a sus orígenes con Amarga Navidad, su nueva película, que se estrenará el próximo 20 de marzo.

La mítica productora El Deseo acaba de revelar el primer avance de este que será el vigésimo cuarto largometraje del cineasta manchego.

La cinta está protagonizada por Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Leonardo Sbaraglia y Patrick Criado, y se basa en un relato del propio Almodóvar incluido en su libro El último sueño.

Amarga Navidad narra la historia de una directora de publicidad cuya madre muere durante un puente del mes de diciembre. Incapaz de afrontar el duelo, la protagonista se refugia en el trabajo para evitar enfrentarse a la pérdida, según adelanta la sinopsis oficial.

“Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna, hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse”, detalla el avance. Su pareja, Bonifacio, se convierte entonces en su principal apoyo. Elsa decide viajar a Lanzarote junto a su amiga Patricia, mientras Bonifacio permanece en Madrid.

La sinopsis también explica que la historia de estos personajes se entrelaza con la del guionista y director de cine Raúl Durán, subrayando uno de los temas centrales del filme: la frontera difusa entre la vida y la ficción.

Completan el reparto Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit y Quim Gutiérrez, junto a Rossy de Palma, Carmen Machi, Gloria Muñoz y la escritora Alana S. Portero, entre otros.

El primer avance de Amarga Navidad ya puede verse a continuación.