5 motivos que explican el éxito de Drag Race España

Drag Race España baja hoy el telón después de una temporada sobresaliente. Esta última edición empezó por todo lo alto, con récords de audiencia tanto en la presentación de las reinas como en el estreno del concurso. Los rumores de una nueva mecánica en las reglas del juego y el ansia por descubrir quiénes serían las nuevas reinas mantuvieron a los espectadores enganchados desde el primer momento, consolidando así una entrega que no dejó de crecer semana tras semana.

Si la primera temporada de la versión española de RuPaul’s Drag Race quedó marcada por un casting que en algunas ocasiones mostró resistencia a la hora de respetar las normas del concurso, esta última edición es la prueba definitiva de que tanto las drag queens españolas como la producción han encontrado la fórmula ideal para ofrecer una competición entretenida y que, al mismo tiempo, respete la historia de cada una de las aspirantes a Superestrella Drag Española.

Frente al riesgo de caer en lo repetitivo, Drag Race España ha apostado por mostrar la diversidad del arte drag a lo largo de toda la geografía nacional. En estas cinco temporadas hemos visto a artistas canarias, representantes de uno de los tipos de drag más auténticos a nivel mundial. Drag queens procedentes de localidades remotas compiten codo con codo con otras llegadas de países latinoamericanos, que también forman parte del tejido cultural de grandes ciudades españolas como Madrid o Barcelona.

Con todos estos elementos sobre la mesa, queda claro que esta temporada de Drag Race España ha sabido combinar espectáculo, emoción y un profundo respeto por la cultura drag. Un formato que se renueva, un elenco que brilla y un equipo que entiende perfectamente lo que hace más grande al programa. A continuación, repasamos cinco claves que explican por qué esta edición ha conquistado al público y se ha consolidado como una de las mejores de la franquicia.