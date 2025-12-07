5 motivos que explican el éxito de Drag Race España

Drag Race España baja hoy el telón después de una temporada sobresaliente. Esta última edición empezó por todo lo alto, con récords de audiencia tanto en la presentación de las reinas como en el estreno del concurso. Los rumores de una nueva mecánica en las reglas del juego y el ansia por descubrir quiénes serían las nuevas reinas mantuvieron a los espectadores enganchados desde el primer momento, consolidando así una entrega que no dejó de crecer semana tras semana.
Si la primera temporada de la versión española de RuPaul’s Drag Race quedó marcada por un casting que en algunas ocasiones mostró resistencia a la hora de respetar las normas del concurso, esta última edición es la prueba definitiva de que tanto las drag queens españolas como la producción han encontrado la fórmula ideal para ofrecer una competición entretenida y que, al mismo tiempo, respete la historia de cada una de las aspirantes a Superestrella Drag Española.
Frente al riesgo de caer en lo repetitivo, Drag Race España ha apostado por mostrar la diversidad del arte drag a lo largo de toda la geografía nacional. En estas cinco temporadas hemos visto a artistas canarias, representantes de uno de los tipos de drag más auténticos a nivel mundial. Drag queens procedentes de localidades remotas compiten codo con codo con otras llegadas de países latinoamericanos, que también forman parte del tejido cultural de grandes ciudades españolas como Madrid o Barcelona.
Con todos estos elementos sobre la mesa, queda claro que esta temporada de Drag Race España ha sabido combinar espectáculo, emoción y un profundo respeto por la cultura drag. Un formato que se renueva, un elenco que brilla y un equipo que entiende perfectamente lo que hace más grande al programa. A continuación, repasamos cinco claves que explican por qué esta edición ha conquistado al público y se ha consolidado como una de las mejores de la franquicia.
Supremme de Luxe
Uno de los factores determinantes para el éxito de Drag Race es la presentadora. Durante casi dos décadas, RuPaul ha construido un universo drag con su propio lore, un fenómeno que la comunidad LGTBIQA+ ha abrazado y que Hollywood ha elevado a la categoría de icono cultural. Cargar con ese legado no es tarea sencilla: exige carisma y capacidad para capitanear un gigante televisivo ya plenamente consolidado. Supremme lo hace parecer fácil. Cuida a sus reinas, empatiza con ellas, sabe cuándo apretar y cuándo aflojar, y se ha convertido en una de las drags más influyentes de España.
Un elenco que refleja la escena drag española
Cada temporada, Drag Race España amplía el mapa del drag y demuestra que un solo país puede contener universos enteros. En apenas unas ediciones, el programa ha dado visibilidad a chicas trans, personas no binarias y mujeres cis, algo que la escena drag había tardado demasiado en reconocer.
Este año, el casting ha superado todas las expectativas. A pesar de que sus perfiles fueron muy distintos, encajaron a la perfección: alianzas inesperadas, tensiones, giros… Hubo todo lo necesario para mantenernos pegados a la pantalla. Los desafíos las pusieron al límite y permitieron que cada una mostrara hasta dónde podía llegar. Pruebas como el musical, el talent show o las girl bands confirmaron lo que ya se intuía: el drag español está viviendo un momento dorado y todavía tiene muchísimo por ofrecer.
Un jurado que marca la diferencia
Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi forman un trío que domina el formato con naturalidad y un criterio cada vez más afinado. El jurado fijo ha encontrado su tono ideal, pero quienes han brillado especialmente este año han sido los jueces invitados. Desde Amaia, que inauguró la temporada con una sensibilidad y cercanía que cautivaron al público, hasta Yolanda Ramos o Pastora Soler, todas ellas aportaron frescura, humor y emoción, elevando cada episodio en el que participaron.
Un giro que cambió el juego por completo
El reparto de corazones entre las concursantes fue la gran sorpresa de la temporada y se convirtió rápidamente en uno de los elementos más emocionantes del formato. Esta nueva mecánica encendió la competición: las reinas la usaron estratégicamente y cada movimiento generó tensión real y momentos inesperados. Con esta apuesta, Drag Race España demuestra que aún tiene mucho que ofrecer y que sigue siendo una de las ediciones más valientes e innovadoras de la franquicia.
Un homenaje necesario a la historia trans y del drag español
Ya sea a través de los desafíos o de las historias de las propias concursantes, Drag Race España siempre mira a los orígenes del colectivo para crear un programa con el que el público se pueda identificar. Es importante contar la historia del colectivo que durante mucho tiempo no ha dispuesto de una plataforma con tanto alcance para contar sus historias. Esta temporada ha puesto en primer plano los orígenes, las luchas del colectivo y referentes trans y drag que durante demasiados años quedaron fuera del foco mediático. Es un gesto que el público agradece y que permite al colectivo LGTBIQA+ reconectar con una parte esencial de su memoria cultural.